Kahvehanede yangın çıktı, okey onayan müşteriler yerinden bile kalkmadı - Son Dakika

Düzce'nin Dereli Tütüncü Mahallesi'nde bulunan bir kahvehanede edinilen bilgiye göre, işletme sahibi kahvehanedeki sobayı yaktıktan sonra bacada yangın çıktı.

OYUN OYNAMAYA DEVAM ETTİLER

Borulardan çıktığı düşünülen dumanların, çatıdan geldiğini fark eden işletme sahibi, hemen çatıya çıkarak alevlere müdahale etti. İhbarla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri çatıda soğutma çalışması yaptığı sırada içeride tavla ve okey oynayan müşteriler ise yerlerinden kalkmayarak oyunlarına devam etti. Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.