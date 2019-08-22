Kahvehanenin davetsiz misafirlerini fıstık ve cipsle beslediler

Erzincan'da, zaman zaman geldikleri kahvehanedeki insanlara alışan kargalar, masalarına ve omuzlarına kondukları kişilerin verdiği fıstık ve cipsle beslendi.

Kentteki bir kişi tarafından yavru iken beslenip ardından doğaya salındığı belirtilen bazı kargalar, yaklaşık bir ay önce kent merkezine bağlı Yalınca köyündeki Selçuk Güzel'e ait kahvehanenin çevresine gelmeye başladı.

Doğal yaşamlarında insanlara fazla yaklaşmayan kargaların kaçmadığını fark eden Güzel de kargaları yemlemeye başladı.

Bu nedenle zaman zaman kahvehaneye gelen kargalar, müşterilerce de fıstık, cips ve ekmek ile beslenmeye başlandı.

Adeta maskotu oldukları kahvehanedeki vatandaşların omzuna ve masalarına konan kargalar, görüntülerinin paylaşıldığı sosyal medyada da ilgi gördü.

Kahvehane işletmecisi Selçuk Güzel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir aydır aralıklarla kahvehaneye gelen kargaların insanlardan kaçmayıp ellerinden beslendiğinin görüntü ve fotoğraflarını çektiğini söyledi.

Kargalar sosyal medyada fenomen oldu

Güzel, sosyal medyada paylaştığı görüntülerin çok beğenildiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Köyümüze önce evcilleşmiş şekilde bir karga geldi, vatandaşların sohbet ettiği kahvehane ortamında masalarda gezmeye başladı. Genellikle insanlarla iletişimi iyi olmayan kargalar resmen evcilleşmiş gibiler, bugüne kadar böyle bir durum görmemiştik. Bu durum biraz enteresan geldi, o an fotoğraf ve videolarını çekip sosyal medyada paylaştım, bayağı bir fenomen oldular."

Selçuk Güzel, kargaların 3 gündür kahvehaneye gelmediğini ve doğal yaşamlarına döndüklerini düşündüklerini belirterek, "Kargaların bir başka köydeki bir kişi tarafından yavru iken beslendikleri için evcilleştikleri belirtiliyor." dedi.

Kargaların zaman zaman geldikleri kahvehanenin adeta maskotu olduğuna da işaret eden Güzel, gelmeleri halinde kargaları beslemeyi sürdüreceklerini de sözlerine ekledi.