Kahvehanenin davetsiz misafirlerini fıstık ve cipsle beslediler

Erzincan'da, zaman zaman geldikleri kahvehanede beslendikleri için insanlardan kaçmayan kargalar, masalarına ve omuzlarına kondukları vatandaşların adeta maskotu oldu.

Kentte bir kişi tarafından yavru iken beslenip ardından doğaya salındığı belirtilen bazı kargalar, yaklaşık bir ay önce kent merkezine bağlı Yalınca köyünde kahvehane işleten Selçuk Güzel'e (37) ait kahvehane çevresine gelmeye başladı.

Doğal yaşamlarında insanlara yaklaşmayan kargaların vatandaşlardan kaçmadığını fark eden Güzel de kargalara yem attı.

Bunun üzerine zaman zaman kahvehaneye gelen kargalar, müşterilerce de fıstık, cips ve ekmek ile beslenmeye başlandı.

Maskotu oldukları kahvehanedeki vatandaşların omzuna ve masalarına konan sevimli kargalar, vatandaşlarca korunarak besleniyor.

Kahvehane sahibi Güzel AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir aydır zaman zaman kahvehaneye gelen kargaların insanlardan kaçmayıp ellerinden beslendiğini görünce kargaları görüntü ve fotoğraflarını çektiğini söyledi.

Güzel, sosyal medyada da paylaştığı görüntülerin çok beğenildiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Köyümüze önce evcilleşmiş şekilde bir karga geldi, vatandaşların sohbet ettiği kahvehane ortamında masalarda gezmeye başladı. Genellikle insanlarla iletişimi iyi olmayan kargalar resmen evcilleşmiş gibiler, bugüne kadar böyle bir durum görmemiştik. Bu durum biraz enteresan geldi, o an fotoğraf ve videolarını çekip sosyal medyada paylaştım, bayağı bir fenomen oldular."

Güzel, kargaların son 3 gündür kahvehaneye gelmediğini ve doğaya döndüklerini düşündüklerini belirterek, "Kargaların bir başka köydeki bir kişi tarafından yavru iken beslendikleri için evcilleştikleri belirtiliyor." dedi.

Kargaların zaman zaman geldikleri kahvehanenin maskotu olduğuna işaret eden Güzel, yeniden gelmeleri halinde kargaları beslemeyi sürdüreceklerini sözlerine ekledi.