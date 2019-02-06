Son Dakika Haberleri: Kahvehaneye Ateş Açtılar: 1 Yaralı

Kahvehaneye Ateş Açtılar: 1 Yaralı

1 saat önce

Turgutlu'da bir kahvehaneye kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından pompalı tüfekli saldırı gerçekleştirildi.

Kahvehaneye Ateş Açtılar: 1 Yaralı, System.String[]
Turgutlu'da bir kahvehaneye kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından pompalı tüfekli saldırı gerçekleştirildi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, bir kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı. Yiğitler Mahallesi Harekatı Milliye Sokak'ta bulunan bir kahvehaneye, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce pompalı tüfekle ateş açıldı.

Saldırıda, kahvehanede bulunan T.G. (25) yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı genç sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri olay yerinden kaçan aracı ve araç içerisindeki şahısları yakalama çalışması başlatırken, olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma yaptı. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 11:15 Kaynak: İHA

Turgutlu, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sivil Polisi Av Tüfeği ile Vuran Zanlının Savunması Pes Dedirtti: Sevgilimin Kocası Sandım Cani Kocası Tarafından İnşaat Demiriyle Dövülen Kadın "Merdivenden Düştüm" Dedi

"Trafik Var" Diyerek Yolcuları İndiren Taksici, Para Vermeyen Yolculara Tepki Gösterdi Yabani Keçi Avlarken Uçurumdan Düşüp Öldü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.2.2019 00:22:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kahvehaneye Ateş Açtılar: 1 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]