Kahvehaneye giren kirpi böyle çıkarıldı - Son Dakika
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Kahvehaneye giren kirpi böyle çıkarıldı

26.05.2022 14:14

Kahvehaneye giren kirpi böyle çıkarıldıKOCAELİ Kocaeli'de girdiği kahvehanede dolabın altına saklanan kirpi, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak doğaya salındı.

Kahvehaneye giren kirpi böyle çıkarıldı

KOCAELİ Kocaeli'de girdiği kahvehanede dolabın altına saklanan kirpi, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak doğaya salındı.

Olay, İzmit ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi'nde bulunan Koçak Sokak'taki kahvehanede meydana geldi. Dükkanı açan kahvehane çalışanı Feridun Özyamak, içerde kirpi olduğunu fark etti. Özyamak'ı gören kirpi de dolabın içinde saklandı. Özyamak ve müşteriler uzun uğraşlar neticesinde kirpiyi saklandığı yerden çıkaramayınca Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kirpiyi saklandığı yerden çıkardı. Zarar görmeden dolabın altından çıkarılan kirpi, itfaiye ekipleri tarafından doğal yaşam alanına bırakıldı. Kirpiyi saklandığı yerden kendi imkanlarıyla çıkaramadıklarını söyleyen müşteri Salih Şengüz, "Kahvemize kirpi girdi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiyesi geldi, kurtardılar. Onlara teşekkür ediyorum" dedi.

Kahvehane çalışanı Feridun Özyamak ise "Sabah kahveyi açtığımda kirpinin içerde olduğunu fark ettim. Kirpi beni görünce dolabın altına girdi. Kendi imkanlarımızla uğraştık, çıkaramayınca itfaiyeyi aradım. Kirpiyi sağ salim çıkardılar, ormanlık alana bırakıldı" diye konuştu.

Kahvehaneye giren kirpi böyle çıkarıldı
Kahvehaneye giren kirpi böyle çıkarıldı
Kahvehaneye giren kirpi böyle çıkarıldı
Kahvehaneye giren kirpi böyle çıkarıldı
Kahvehaneye giren kirpi böyle çıkarıldı
Kahvehaneye giren kirpi böyle çıkarıldı
Kahvehaneye giren kirpi böyle çıkarıldı
Kahvehaneye giren kirpi böyle çıkarıldı
Kahvehaneye giren kirpi böyle çıkarıldı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kahvehaneye giren kirpi böyle çıkarıldı - Son Dakika


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