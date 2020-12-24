Kahvehaneye kumar baskını: 17 kişiye 53 bin lira ceza - Son Dakika

TRABZON'da polisin baskın düzenlediği kahvehanede kumar oynarken yakalanan 17 kişiye toplam 53 bin 550 TL ceza kesildi.

Ortahisar ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken bir kahvehanede, kumar oynandığı bilgisi üzerine polis ekipleri harekete geçti. Kahvehaneye baskın düzenleyen ekipler, kumar oynarken yakalanan 17 kişiye, sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri içintoplam 53 bin 550 lira ceza uyguladı.