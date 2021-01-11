Kahvehaneye kumar baskını - Son Dakika

Kahvehaneye kumar baskını
11.01.2021 13:39
- Kahvehaneye kumar baskını Çilingirle açılan kahvehanedeki 14 kişiye toplam 14 bin 100 TL para cezası uygulandı Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasında bir kahvehanede kumar oynadıkları belirlenen 14 kişiye toplam 14 bin 100 TL para cezası uygulandı.
- Kahvehaneye kumar baskını
Çilingirle açılan kahvehanedeki 14 kişiye toplam 14 bin 100 TL para cezası uygulandı
HATAY - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasında bir kahvehanede kumar oynadıkları belirlenen 14 kişiye toplam 14 bin 100 TL para cezası uygulandı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesinde Lalapaşa Sokakta faaliyet gösteren E.D isimli şahsın işlettiği kahvehanenin açık olduğunu tespit etti. Polis ekipleri çilingire kahvehanenin kapısını açtırdığında içeride karşılaştığı 14 şahsa sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ve sosyal mesafe kurallarına riayet etmemekten toplamda 44 bin 100 TL para cezası uyguladı.
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