Kahvehaneye Pompalı Tüfekle Ateş Açtı: 2 Kardeş Öldü

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, bir kişinin pompalı tüfekle kahvehaneye ateş açması sonucu saçmaların isabet ettiği İlhami ve Kıyas Ayhan kardeşler öldü.

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, bir kişinin pompalı tüfekle kahvehaneye ateş açması sonucu saçmaların isabet ettiği İlhami ve Kıyas Ayhan kardeşler öldü. Şüpheli T.A. silahı olay yerinde atıp kaçtı.



Olay saat 23.15 sıralarında, Deniz Mahallesi Şehit Hasbi Sokak'ta meydana geldi. Kahvehanenin önüne gelen T.A., pompalı tüfekle ateş açtı. Dehşet dolu dakikaların yaşandığı kahvehanede bulunanlar panik ve korku ile kaçışırken, tüfekten çıkan saçmalarla İlhami ve Kıyas Ayhan kardeşler kanlar içerisinde yere yığıldı. Şüpheli T.A., silahı olay yerinde bırakıp kaçarken, çevredekiler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık görevlilerin yaptığı kontrolde İlhami ve Kıyas Ayhan kardeşlerin yaşamlarını yitirdiği belirlendi.



Olay yerine gelen çok sayıda polis ekibi çevrede önlem alırken, şüphelinin yakalanması için sokağın girişl ve çıkışlarını kapattı. Silahlı saldırganın yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.



- Kocaeli

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