Kahvehaneye yapılan baskında 14 kişiye ceza - Son Dakika

Kahvehaneye yapılan baskında 14 kişiye ceza

Kahvehaneye yapılan baskında 14 kişiye ceza
Son Güncelleme: 11.01.2021 12:23

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde kapalı olması gerekinden açık olan kahvehaneye yapılan baskında 14 kişiye sosyal mesafe, maske takma zorunluluğu ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten ceza kesildi.

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde kapalı olması gerekinden açık olan kahvehaneye yapılan baskında 14 kişiye sosyal mesafe, maske takma zorunluluğu ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten ceza kesildi.

Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün akşam saatlerinde bir kahvehanede oyun oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Kahvehaneye giren ekipler, içeride 14 kişinin bulunduğunu belirledi. 14 kişiye sosyal mesafe, maske takma zorunluluğu ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle idari para cezası uygulandı. İşletme sahibi polis ekiplerine ceza yazılmaması dil dökerken, polis ise koronavirüs tedbirlerine rağmen işletmenin açık olmasının doğru olmadığını belirtti.


Kaynak: DHA

Hisarcık, Darıca, Polis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahvehaneye yapılan baskında 14 kişiye ceza - Son Dakika


Son Dakika
14:59 Süleyman Soylu, yakalanan suç örgütü lideriyle yakın olduğu iddialarına ateş püskürdü
14:38 İhtiyaç kredisinde faiz yüzde 50'yi aştı
14:37 Dilek Taşı dizisi ilk bölümüyle zirveye oturdu! Başrolün performansına övgü yağıyor
14:20 Şehit polisin eşi, otomobilinde başından vurulmuş halde bulundu
14:09 Müge Anlı canlı yayında Fenerbahçe için çağrı yaptı
14:02 Yeniden Refah Partisi, yerel seçimde 81 ilde kendi adaylarını çıkaracak
13:50 Nejat İşler ve Yiğit Özşener yıllar sonra Zaferin Rengi filminde bir araya geliyor
13:41 Ankaragücü maçında oynamayan Livakovic, İsmail Kartal'a teşekkür etti: Beni korudu
13:38 Down Sendromlu Milli Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda yarı finalde
13:27 Suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2023 14:59:23. #1.13#
SON DAKİKA: Kahvehaneye yapılan baskında 14 kişiye ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement