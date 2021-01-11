Kahvehaneyi açıp oyun oynamanın cezası ağır oldu - Son Dakika

Sakarya'nın Hendek ilçesinde kapalı olması gereken kahvahenelerde oyun oynarken yakalanan 15 kişiye toplam 52 bin lira para cezası kesildi.

Hendek İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilçede korona denetimlerini sürdürüyor. Polis, ilçede vatandaştan aldığı ihbarlar ve yapılan takip üzerine 2 kahvehaneye baskın yaptı. Kapalı olması gereken işletmelerde 15 kişi okey, batak ve diğer oyunları oynarken yakalandı. Ekipler, şahıslara toplamda 52 bin TL idari para cezası kesti. Kahvehane işletmecilerine isa idari yaptırım uygulanırken, mekanlar kapatıldı. Öte yandan ilçede yasakların uygulandığı son bir haftada, kısıtlamalara uymayan 41 kişiye farklı gerekçelerle toplamda 98 bin 556 lira para cezası uygulandı. Hendek Polisi, hafta içi ve hafta sonu yasaklarında devriyelerine devam ediyor. - SAKARYA