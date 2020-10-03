Kahvehaneyi su bastı, müşteriler kovalarla suyu tahliye etti - Son Dakika

Kahvehaneyi su bastı, müşteriler kovalarla suyu tahliye etti

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde su patlağı nedeniyle kahvehaneyi su bastı.

Kahvehaneyi su bastı, müşteriler kovalarla suyu tahliye etti, System.String[]

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde su patlağı nedeniyle kahvehaneyi su bastı. Suyun tahliye edilmesi için kahvehanedeki masaların bir bölümü kaldırıldı.

Camiatik Mahallesi Muhtar Kadir Karaağaçlı Sokak üzerinde su patlağı nedeniyle Ahmet Yavuz'un işlettiği kahvehaneyi su bastı. İşyerine sızan su, müşterilerin yardımıyla kovalarla tahliye edilmeye çalışıldı.

Su patlağı nedeniyle bazı masaları kaldırdıklarını ifade eden Yavuz, su kaçağının bir an önce giderilmesini istedi. - TEKİRDAĞ

Kahvehaneyi su bastı, müşteriler kovalarla suyu tahliye etti
Kahvehaneyi su bastı, müşteriler kovalarla suyu tahliye etti
Kahvehaneyi su bastı, müşteriler kovalarla suyu tahliye etti
Kahvehaneyi su bastı, müşteriler kovalarla suyu tahliye etti

Ahmet Yavuz, Tekirdağ, Malkara, Muhtar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 13:12 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kahvehaneyi su bastı, müşteriler kovalarla suyu tahliye etti - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Azerbaycan Ordusu, Dağlık Karabağ'da bir grup Ermeni askeri esir aldı Gerçeği aratmayan soygun tatbikatını izleyenler, gözlerine inanamadı Vardiya dönüşü evde sevgilisi ile birlikte yakaladığı genci bıçakladı Azerbaycan'daki görüntüyü Ermenistan diye yutturacaklardı, sunucu bayrağı fark etti: Deli misiniz siz? Emre Aşık'la boşanma aşamasında olan Yağmur Sarnıç'tan bomba itiraf: Arkadaşım arabada tecavüz etmeye kalkıştı Usta oyuncu Özlem Tokaslan, Seksenler dizisinin kadrosuna dahil oldu Gerçek babasını yıllar sonra öğrenip 355 bin lira tazminat kazandı Adı Hülya Avşar ile anılan adada, 17 yıldır 'Robinson' hayatı yaşıyorlar
Konut kredilerindeki artış 9 ayda 80 milyar liraya dayanarak rekor kırdı Konut kredilerindeki artış 9 ayda 80 milyar liraya dayanarak rekor kırdı         
13:04
Ünlü haber sunucusu Ece Üner'i makyajsız görenler tanımakta güçlük çekti Ünlü haber sunucusu Ece Üner'i makyajsız görenler tanımakta güçlük çekti         
12:00
2016'dan beri aranan 4 FETÖ zanlısı saklandıkları çatıda yakalandı 2016'dan beri aranan 4 FETÖ zanlısı saklandıkları çatıda yakalandı         
11:49
Sakarya Akyazı eski belediye başkanı Yaşar Yazıcı aracında ölü bulundu Sakarya Akyazı eski belediye başkanı Yaşar Yazıcı aracında ölü bulundu         
11:19
Atlantik Okyanusu'nun dikenli yılan balığı Çanakkale Boğazı'nda yakalandı Atlantik Okyanusu'nun dikenli yılan balığı Çanakkale Boğazı'nda yakalandı         
11:10
Rusya'da milyonlarca deniz canlısı karaya vurdu Rusya'da milyonlarca deniz canlısı karaya vurdu         
10:44
Kamu bankaları hisselerini aldığı Keskinoğlu firmasını iflastan kurtardı, Samsunlu Köytür ise iflas etti Kamu bankaları hisselerini aldığı Keskinoğlu firmasını iflastan kurtardı, Samsunlu Köytür ise iflas etti         
10:25
İstanbul'un köylerinde yapılan dalından satışa yoğun ilgi! Tarlalar dolup taşıyor İstanbul'un köylerinde yapılan dalından satışa yoğun ilgi! Tarlalar dolup taşıyor         
10:00
Sivaslı genç, babasının biriktirdiği eski paraları internetten 500 bin liraya satışa çıkardı Sivaslı genç, babasının biriktirdiği eski paraları internetten 500 bin liraya satışa çıkardı         
08:46
Bodrum'da güpegündüz ilişkiye giren erkek grubunu görüntüleyen vatandaş isyan etti: Kadına çocuğa aldırmadan grup olarak ilişkiye giriyorlar Bodrum'da güpegündüz ilişkiye giren erkek grubunu görüntüleyen vatandaş isyan etti: Kadına çocuğa aldırmadan grup olarak ilişkiye giriyorlar         
08:46
Bıçaklanarak öldürülen Edanur'u hem eski hem yeni eşi bıçaklamış Bıçaklanarak öldürülen Edanur'u hem eski hem yeni eşi bıçaklamış         
08:30
Pazarda tanesi 10 liradan satılan avokado, hırsızların hedefi oldu Pazarda tanesi 10 liradan satılan avokado, hırsızların hedefi oldu         
08:12
Ünlü sunucu Ertem Şener, Beyaz TV'den istifa etti Ünlü sunucu Ertem Şener, Beyaz TV'den istifa etti         
21:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışını yaptığı Konya Şehir Hastanesi'nin çevre düzenlemesini beğenmedi Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışını yaptığı Konya Şehir Hastanesi'nin çevre düzenlemesini beğenmedi         
16:01
Markalar fiyat listesini güncelledi! İşte en ucuz sıfır otomobiller Markalar fiyat listesini güncelledi! İşte en ucuz sıfır otomobiller         
15:34
İngiltere'deki yapılan araştırmaya göre; koronavirüsün en belirgin semptomu koku kaybı İngiltere'deki yapılan araştırmaya göre; koronavirüsün en belirgin semptomu koku kaybı         
15:09
Kozalak toplamak için çam ağacına çıkan vatandaş, yüksek gerilim hattına yakalanarak can verdi Kozalak toplamak için çam ağacına çıkan vatandaş, yüksek gerilim hattına yakalanarak can verdi         
00:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2020 13:28:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kahvehaneyi su bastı, müşteriler kovalarla suyu tahliye etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei