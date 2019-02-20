Kahveler Benden #3

Yorumlar süper, yorumlar fena! Maksat muhabbet olsun, videolar yorumla dolsun. Bu sefer kimlere cevap verdim acaba? İzleyiniz efe'm.Ayrıca muhabbete de beklerim, kahveler de benden!İyi eğlenceler!

Yorumlar süper, yorumlar fena! Maksat muhabbet olsun, videolar yorumla dolsun. Bu sefer kimlere cevap verdim acaba? İzleyiniz efe'm.Ayrıca muhabbete de beklerim, kahveler de benden!



İyi eğlenceler!

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