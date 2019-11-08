Kahveler fidana dönüştü

Kastamonu'da üniversite öğrencilerinin açtıkları kafede başlattıkları "1 kahve 1 fidan" kampanyası kapsamında toplanan fidanlar, 11 Kasım'da 11 milyon fidanın toprakla buluşturulması hedeflenen seferberlik kapsamında dikilecek.

Kastamonu Üniversitesinde öğrenim gören Burak Kılıç ve Burak Sayar, açtıkları kafede "1 kahve 1 fidan" kampanyası başlattı.

Yaklaşık 1 ay önce başlatılan kampanyayı öğrenen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de öğrencilere fidan göndererek destek verdi.

Kahve karşılığı toplanan 150 fidan, Türkiye'yi Guinness Rekorlar Kitabı'na taşıması planlanan ağaç dikme seferberliğinin gerçekleştirileceği 11 Kasım'da toprakla buluşturulacak.

Burak Kılıç, AA muhabirine, kampanyaya verilen destekten memnun olduklarını söyledi.

Yaz aylarında bu konuyu düşünmeye başladıklarını belirten Kılıç, "Yazın çok sayıda orman yangını vardı. Biz de kafe olarak bu konuda ne yapabiliriz' diye düşünmeye başladık ve böyle bir projeyle farkındalık oluşturabileceğimizi düşündük. 8 kahve içene bir fidan vererek hepimizin geleceğine ümit olsun istedik." dedi.

Kampanyalarına ilginin hızla arttığına işaret eden Kılıç, "Tarım ve Orman Bakanımızın desteğinden sonra bir kahveye bir fidan vermeye karar verdik. Doğum günü olan arkadaşlarına fidan hediye etmek için kahve içenler, il dışından projeye destek verenler oluyor. Bu durum bizim de çok hoşumuza gidiyor." diye konuştu.

Fidanları alanların bazılarının bunları diktiklerini ama büyük bölümünü 11 Kasım'daki rekor denemesinde toprakla buluşturulacağını anlatan Kılıç, kahvenin olduğu gibi fidanların da yıllarca hatırı olacağına inandığını kaydetti.

Kampanyaya destek verenlerden Yeliz Çalpar ise esnaf olduğunu belirterek, "Esnaf arkadaşlarımızın başlattığı kampanyayı çok değerli buluyorum. Umarım herkes bu projeye destek verir. Fidanımızı da alıp hep birlikte dikime gideceğiz." ifadesini kullandı.