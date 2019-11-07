Kahveli Çikolatalı Mousse

Malzemeler:



*160 g bitter çikolata



*20 g tereyağı



*100 ml taze demlenmiş kahve



*3 adet yumurta



*30 g toz şeker (yumurta sarısı için)



*1 tutam tuz (yumurta beyazı için)



Üzeri için;



*1 su bardağı süt



*Kakaolu pasta tabanı



*Taze nane yaprağı



Tarif:



1- Cam bir kase içerisine bitter çikolata, tereyağı ve taze demlenmiş kahveyi alın.



2-Arçelik Ankastre Ocak üzerinde benmari usülü eritmeye başlayın.



3-Spatula yardımıyla karıştırın ve eridikten sonra kenara alın.



4-Yumurta sarılarını ve beyazlarını ayırın.



5-Derin bir kase içerisinde yumurta sarılarını toz şeker ile birlikte alıp Arçelik Rose Gold Eternity El Blender'ı ile çırpmaya başlayın. İyice çırpıldıktan sonra kenara alın.



6-Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi kasesi içerisine yumurta beyazlarını koyup bir tutam tuzu ekleyin ve köpük köpük olana kadar çırpın.



7-Ilıyan kahveli çikolata karışımını yumurta sarılı karışıma yavaş yavaş ekleyip spatulayla karıştırın.



8-Ardından köpük olan yumurta beyazını azar azar alttan içe doğru bu karışıma yedirin.;



9-Hazırladığınız karışımı servis kabınıza dökün.



10-Kapları Arçelik No Frost Buzdolabı'nda en az 2-3 saat dinlendirin.



11-Üzeri için bir kasede kakaolu pasta tabanını elinizle parçalayın, üzerine sütü ekleyin ve kekin sütü emmesini bekleyin.



12-Arçelik No Frost Buzdolabı dinlenen tatlınızın üzerine hazırladığınız sütle ıslatılmış kek parçalarını dökün.



13-Kaplarınızın üzerini de taze nane yapraklarıyla süsleyip servis edebilirsiniz.



14-Afiyet olsun!



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