Son Dakika Haberleri: Kahveli Çikolatalı Mousse
Son Dakika Magazin Kahveli Çikolatalı Mousse

Kahveli Çikolatalı Mousse

6 saat önce

Malzemeler: *160 g bitter çikolata*20 g tereyağı*100 ml taze demlenmiş kahve*3 adet yumurta*30 g toz şeker (yumurta sarısı için)*1 tutam tuz (yumurta beyazı için)Üzeri için;

Kahveli Çikolatalı Mousse, System.String[]

Malzemeler:


*160 g bitter çikolata


*20 g tereyağı


*100 ml taze demlenmiş kahve


*3 adet yumurta


*30 g toz şeker (yumurta sarısı için)


*1 tutam tuz (yumurta beyazı için)


Üzeri için;


*1 su bardağı süt


*Kakaolu pasta tabanı


*Taze nane yaprağı


Tarif:


1- Cam bir kase içerisine bitter çikolata, tereyağı ve taze demlenmiş kahveyi alın.


2-Arçelik Ankastre Ocak üzerinde benmari usülü eritmeye başlayın.


3-Spatula yardımıyla karıştırın ve eridikten sonra kenara alın.


4-Yumurta sarılarını ve beyazlarını ayırın.


5-Derin bir kase içerisinde yumurta sarılarını toz şeker ile birlikte alıp Arçelik Rose Gold Eternity El Blender'ı ile çırpmaya başlayın. İyice çırpıldıktan sonra kenara alın.


6-Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi kasesi içerisine yumurta beyazlarını koyup bir tutam tuzu ekleyin ve köpük köpük olana kadar çırpın.


7-Ilıyan kahveli çikolata karışımını yumurta sarılı karışıma yavaş yavaş ekleyip spatulayla karıştırın.


8-Ardından köpük olan yumurta beyazını azar azar alttan içe doğru bu karışıma yedirin.;


9-Hazırladığınız karışımı servis kabınıza dökün.


10-Kapları Arçelik No Frost Buzdolabı'nda en az 2-3 saat dinlendirin.


11-Üzeri için bir kasede kakaolu pasta tabanını elinizle parçalayın, üzerine sütü ekleyin ve kekin sütü emmesini bekleyin.


12-Arçelik No Frost Buzdolabı dinlenen tatlınızın üzerine hazırladığınız sütle ıslatılmış kek parçalarını dökün.


13-Kaplarınızın üzerini de taze nane yapraklarıyla süsleyip servis edebilirsiniz.


14-Afiyet olsun!


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Cam, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 11:45 
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