Kahveli Çikolatalı Mousse

Malzemeler:
*160 g bitter çikolata
*20 g tereyağı
*100 ml taze demlenmiş kahve
*3 adet yumurta
*30 g toz şeker (yumurta sarısı için)
*1 tutam tuz (yumurta beyazı için)
Üzeri için;
*1 su bardağı süt
*Kakaolu pasta tabanı
*Taze nane yaprağı
Tarif:
1- Cam bir kase içerisine bitter çikolata, tereyağı ve taze demlenmiş kahveyi alın.
2-Arçelik Ankastre Ocak üzerinde benmari usülü eritmeye başlayın.
3-Spatula yardımıyla karıştırın ve eridikten sonra kenara alın.
4-Yumurta sarılarını ve beyazlarını ayırın.
5-Derin bir kase içerisinde yumurta sarılarını toz şeker ile birlikte alıp Arçelik Rose Gold Eternity El Blender'ı ile çırpmaya başlayın. İyice çırpıldıktan sonra kenara alın.
6-Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi kasesi içerisine yumurta beyazlarını koyup bir tutam tuzu ekleyin ve köpük köpük olana kadar çırpın.
7-Ilıyan kahveli çikolata karışımını yumurta sarılı karışıma yavaş yavaş ekleyip spatulayla karıştırın.
8-Ardından köpük olan yumurta beyazını azar azar alttan içe doğru bu karışıma yedirin.;
9-Hazırladığınız karışımı servis kabınıza dökün.
10-Kapları Arçelik No Frost Buzdolabı'nda en az 2-3 saat dinlendirin.
11-Üzeri için bir kasede kakaolu pasta tabanını elinizle parçalayın, üzerine sütü ekleyin ve kekin sütü emmesini bekleyin.
12-Arçelik No Frost Buzdolabı dinlenen tatlınızın üzerine hazırladığınız sütle ıslatılmış kek parçalarını dökün.
13-Kaplarınızın üzerini de taze nane yapraklarıyla süsleyip servis edebilirsiniz.
14-Afiyet olsun!
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