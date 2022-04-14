"Kahvenin Avrupa Yolculuğu" konseri yarın CRR'de gerçekleşecek - Son Dakika

Keman sanatçısı Önder Baloğlu, kurucusu olduğu Les Essences Oda Orkestrası ile yarın Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda (CRR) müzikseverlerle bir araya gelecek.

İstanbul ile eş zamanlı Almanya'nın Essen şehrinde 2010'da kurulan orkestra, dört konserden oluşan uluslararası turnesinin ilk ayağında CRR Uluslararası Barok Müzik Festivali'ne konuk olacak.

"Kahvenin Avrupa Yolculuğu-Türkenschlacht" başlıklı konserde, barok ve klasik dönem besteleri eşliğinde kültür ve müzik tarihi anlatılacak.

Konserde, ayrıca Viyana kuşatmasından itibaren Avrupa kültüründe büyük iz bırakan Türklerin etkisiyle ortaya çıkan klasik müzik eserleri seslendirilecek.

Klasik ve barok dönem bestecileri Wolfgang Amadeus Mozart, Heinrich Ignaz Franz Biber, Johann Joseph Fux ve Johann Heinrich Schmelzer'in eserleri yorumlanacak.