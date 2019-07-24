Son Dakika Haberleri: Kahvenin piyasa değeri düşerken bir fincan kahvenin fiyatı neden bu kadar yüksek?
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Kahvenin piyasa değeri düşerken bir fincan kahvenin fiyatı neden bu kadar yüksek?

18 dakika önce

Türkiye’de 1 kilogram Arabica çekirdek kahvenin ortalama fiyatı 150 TL'yi bulurken, New York borsasında yaklaşık 2,28 dolar’dan (13 TL) işlem görüyor. Peki neden kahvenin piyasa değeri ile perakende fiyatı arasında neden bu kadar büyük bir fark var? Üretici bu durumdan nasıl etkileniyor?

Kahvenin piyasa değeri düşerken bir fincan kahvenin fiyatı neden bu kadar yüksek?, System.String[]
Türkiye'de 1 kilogram Arabica çekirdek kahvenin ortalama fiyatı 150 TL'yi bulurken, New York borsasında yaklaşık 2,28 dolardan (13 TL) işlem görüyor. Avrupa pazarında da kahvenin fiyatı borsa fiyatından yaklaşık 6 kat daha fazla.

Peki kahvenin piyasa değeri ile perakende fiyatı arasında neden bu kadar büyük bir fark var?
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New York, Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 08:22 
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