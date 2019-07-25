Kahvenin piyasa değeri düşerken bir fincan kahvenin fiyatı neden bu kadar yüksek?

Türkiye'de 1 kilogram Arabica çekirdek kahvenin ortalama fiyatı 150 TL'yi bulurken, New York borsasında yaklaşık 2,28 dolar'dan (13 TL) işlem görüyor. Peki neden kahvenin piyasa değeri ile perakende fiyatı arasında neden bu kadar büyük bir fark var? Üretici bu durumdan nasıl etkileniyor?