Kahvenin vücudumuza faydalı etkileri - Son Dakika

Kahvenin vücudumuza faydalı etkileri

27.05.2021 13:17
Kahvenin vücudumuza faydalı etkileri, System.String[]

1-Antioksidan ve Antienflamatuvar EtkiVücuttaki serbest radikallerin sebep olduğu hücresel hasarlarla mücadele eden antioksidanların kahve tohumu ekstrelerinde bulunur .

1-Antioksidan ve Antienflamatuvar Etki

Vücuttaki serbest radikallerin sebep olduğu hücresel hasarlarla mücadele eden antioksidanların kahve tohumu ekstrelerinde bulunur . oksidatif stresin neden olduğu hastalıklara karşı antioksidan özelliği sayesinde vücuda yardımcı olabileceği düşünülmektedir.

2-Antikanser Etki

Yapılan  çalışmalarda karaciğer kanseri riskinin kahve tüketen bireylerde (3 bardak kahve tüketen bireyler) daha az olduğu belirlenmiştir. Bunun kahvedeki kafeinin karaciğer fibrözü, sirozu ve karaciğer kanserinin gelişiminde rol oynayan dönüştürücü büyüme faktörü beta-1 (TGF-beta1) oluşumunu baskılamasından kaynaklanabileceği ancak bu konuda klinik çalışmaların detaylı olarak yapılması gerektiği vurgulanmıştır.

3- Antimikrobiyal Etki

Kahvenin içerdiği kafeinin Candida albicans'a karşı fungustatik etki gösterdiği ve  biyofilm oluşumunu engellediği ilk kez belirlenmiştir. Kahve  ekstresi ise, diş çürümesine sebep olan Streptococcus mutans'a karşı engelleyici etkiye sahiptir.

4- Dermatolojik Etki

Kahvenin yapısındaki kafein jel veya krem şeklinde cilt bakım ürünlerinde yer almaktadır. Kafein cilt üzerine uygulandığında kan damarlarını genişleterek daha zinde ve küçük kırışıklıkları azaltan bir cilt elde edilebilmektedir. Kahve çekirdeğinde bulunan "zar (silverskin)" kısmından hazırlanan sulu ekstrenin içerdiği fenolik bileşikler ve diğer biyoaktifler, Kaya etken maddeler nedeniyle yaşlılılığı hızlandıran oksidatif ajanlara karşı cildi koruduğu ortaya konmuştur ve bu nedenle cilt sağlığında yaşlanma karşıtı olarak kullanılabileceği fikri de desteklenmektedir.

5- Antidiyabetik Etki

10.000'den fazla erkek veya kadın Finli ya da Hollandalı bireyler üzerinde yapılan saha çalışmalarında,  kahve içenlerin içmeyenlere  oranla % 50'den daha az Tip-2 Diabetes mellitus riski taşıdığı ortaya konmuştur. Ayrıca 1.109.272 katılımcıyla ve 45.335 tip 2 diyabet vakasıyla yapılan çalışmaya dayanan araştırmada kahve tüketimi ile diyabet riski arasında güçlü bir ters korelasyon görüldüğü, kahvenin insülin direnci ve bozulmuş glikoz toleransı üzerine de olumlu etkileri olduğu bilinmektedir.

6- Kardiyovasküler Etki

Kahve alımının kardiyovasküler sağlık üzerindeki etkileri, kardiyovasküler mortalite, koroner kalp hastalığı ve inme konusunda yararlı etkileri olduğu fakat yüksek alım miktarlarında daha az etkili olduğu çalışmalarda belirtilmiştir.

7- Obezite Üzerine Etki

Kafein ve klorojenik asit gibi kahve bileşenleri termojenez mekanizmalarını indüklemekte ve günlük 3-4 bardak kahve tüketimi günlük alınan enerji miktarını düşürmektedir. Ayrıca yapılan rastgele plasebo kontrollü çalışmalarda günde 524 mg kahve tüketiminin 151 mg ve daha az tüketenlere göre kiloyu ve yağ kütlesini azalttığı, tokluk hissini arttırdığı da belirlenmiştir.

8- Sinir Sistemi Üzerine Etki

Kahvenin merkezi sinir sistemi üzerinde uyarıcı etkisi olduğu, yorgunluğu giderici ve ağrı kesici etkinliğini arttırabildiği belirlenmiştir.

9- Karaciğer Üzerine Etki

Kahvenin yapısındaki kafein karaciğerde metabolize olmaktadır.  Bu nedenle karaciğer üzerinde çalışmalar yoğundur. Örneğin;  kahve tüketimi yağlı karaciğer infiltrasyonunu ayarlayabilmektedir. Kahvenin karaciğer trigliseriti ile etkileşime girdiği ortaya konmuştur. Yapılan epidemiyolojik ve klinik çalışmalar; yaş, cinsiyet ve diğer faktörler değerlendirilerek kahve tüketiminin metabolik sendrom ile ters ilişkili olduğunu göstermektedir. Hayvan modellerinde ise non-alkolik karaciğer yağlanmasıyla da kafein alımı arasında zıt bir bağlantı olduğu ortaya konmuştur. Ancak kullanılan kahvenin hazırlanışı, miktarı, içimi sırasında şeker kullanımı gibi faktörler bu deneysel sonuçları değiştirebilmektedir. Bu amaçla klinik çalışmaların daha da artması gerekmektedir

10-Gebelik ve emzirme

Amerikan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanları Kongresi'nde, hamilelikte günde 200 mg'ın altında ılımlı bir kafein tüketiminin bebek ve anne için risk oluşturmadığı rapor edilmekteDİR.

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Kahvenin vücudumuza faydalı etkileri

Antioksidan, Gebelik, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Kahvenin vücudumuza faydalı etkileri - Son Dakika Magazin


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