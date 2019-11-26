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Kahverengi akan derede inceleme başlatıldı

6 saat önce

Edirne'nin Hasanağa deresindeki suyun koyu kahve renkte akmasının ardından yetkililer derede incelemelerde bulundu.

Kahverengi akan derede inceleme başlatıldı, System.String[]

Edirne'nin Hasanağa deresindeki suyun koyu kahve renkte akmasının ardından yetkililer derede incelemelerde bulundu.

Edirne'ye bağlı Hasanağa köyünden geçen derenin koyu renkte aktığını gören vatandaşların durumu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerine bildirmesinin ardından, ekipler kirliliğin kaynağını bulmak için inceleme başlattı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Abdullah Bülbül, Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Yaver Tetik ve Bakanlık yetkilileri derede incelemelerde bulundu.

Dereye yakın bulunan katı atık bertaraf tesisinin çıkış noktasında da incelemelerde bulunan yetkililer, ilk incelemelerinde tesisten kaynaklanan bir sorun olmadığı kanaatine vardıklarını bildirdi.

Yetkililer, dereden ve katı atık bertaraf tesisinden numuneler alıp incelemenin yapıldığını açıklayarak, daha önce de balık ölümleri yaşanan derede inceleme yaptıklarını herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmadıklarını ve su da oksijen yetersizliğinin olduğunu ifade etti.

(İHA)

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Hasanağa, Edirne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 06:45 Kaynak: İHA
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