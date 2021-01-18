"Kahverengi cüce" yıldızların üç boyutlu haritası oluşturuldu - Son Dakika

"Kahverengi cüce" yıldızların üç boyutlu haritası oluşturuldu
18.01.2021 17:07
"Space.com" internet sitesinde yer alan habere göre, ABD Havacılık ve Uzay Ajansının finanse ettiği "Backyard Worlds: Planet 9" projesi kapsamında farklı ülkelerden çok sayıda bilim insanı, kahverengi cücelerin haritasını çıkarmak için ortak çalışma yürüttü.
Gök bilimciler, Güneş Sistemi'ne 65 ışık yılı uzaklıktaki 38'i yeni keşfedilen 525 kahverengi cücenin yer aldığı üç boyutlu haritayı oluşturmayı başardı. California Teknoloji Enstitüsü'ndeki Kızılötesi İşleme ve Analiz Merkezinden J. Davy Kirkpatrick, gönüllü bilim adamları olmasaydı böyle bir harita hazırlamanın mümkün olmadığını, binlerce meraklı ve araştırmacı göz sayesinde kahverengi cüce yıldızların hızlı tespit edildiğini belirtti.
ÜÇ BOYUTLU HARİTA GÖK CİSİMLERİ HAKKINDA DAHA FAZLA BİLGİ SAĞLAYACAKMIŞ
Bu üç boyutlu harita, bilim adamlarının gök cisimlerinin dağılımı ve çeşitliliği hakkında daha fazla bilgi edinmesini sağlayacak. Sönmüş yıldızlar olan kahverengi cücelerin tespit edilmesinin zor olduğu biliniyor. Başarısız yıldızlar olarak da adlandırılan kahverengi cüceler, kütlesi Jüpiter
'inkinin 13 ila 75-80 katı olan gökcisimleridir.
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