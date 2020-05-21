Kahverengi kokarcayla biyolojik mücadelede yurt dışından ithal böcek kullanılacak

Ulusal Fındık Konseyi Başkanı (UFK) Sebahattin Arslantürk, kahverengi kokarca ile biyolojik mücadele kapsamında yurt dışından ithal edilecek "Trissolcus Japonicus" adı verilen Samuray arıcığı olarak da bilinen böceğin kullanılacağını bildirdi.

Arslantürk, yaptığı yazılı açıklamada, başta fındık olmak üzere 40'a yakın tarım ürününde büyük hasara yol açan ve ülkeye 4 yıl önce doğudan Gürcistan, batıdan ise Balkanlar üzerinden giren kahverengi kokarca zararlısıyla yapılmak istenen biyolojik mücadele konusunda gelişme kaydedildiğini belirtti.

"Trissolcus Japonicus" adı verilen Samuray arıcığı olarak da bilinen mücadeleci böceğin, yurt dışından ithal edilerek biyolojik savaşta kullanılacağını kaydeden Arslantürk, şöyle devam etti:

"Yaklaşık 3 yıldan beri sektörle ilgili kesimler tarafından toplantılar düzenlenerek gündeme getirilen kahverengi kokarca ile biyolojik mücadele yapılması için yurt dışında üretilmiş olan samuray arıcığının ülkemize ithali için yapılan çalışmalardan şimdiye kadar olumlu sonuç alınamamıştı.

Bu konuda son olarak Tarım ve Orman Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünün organizasyonunda sektörle ilgili kesimler ile araştırma kuruluşları ve bakanlık yetkililerinin katılımıyla video konferans şekliyle toplantı gerçekleştirildi."

"Mücadeleye başlama sürecini atlattığımız için sevinçliyiz"

Arslantürk, toplantıya, Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerinin yanı sıra Tarımsal Araştırma Enstitüleri ile ihracatçı birliklerinin de temsilcilerinin katıldığını ifade ederek, kahverengi kokarca zararlısıyla tarımsal ürünlere zarar vermeden mücadele etmek için kamuoyunda Samuray arıcığı olarak da adlandırılan böceği temin etmekten başka çare bulunmadığını vurguladı.

Yapılan son toplantıda İsviçre'de üretilen ve dünyanın çeşitli yerlerinde kullanılıp biyolojik mücadelede yararlı sonuçlar alınan böceği Türkiye'ye ithal etme konusunun bu kez kabul gördüğüne işaret ederek, "Böcek ithal edilip Samsun'daki Karadeniz Tarımsal Araştırmalar Enstitüsünde kurulacak istasyonda çoğaltılıp mücadele için sahaya salınacak. Bunun için belirli bir zaman süreci de gerekiyor ama bugüne kadar bir türlü başaramadığımız ithal edip mücadeleye başlama sürecini böylelikle atlattığımız için sevinçliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Arslantürk, ürünleri zaman zaman tamamen de yok edebilen kahverengi kokarcanın yanı sıra ondan biraz daha az zararlı yeşil kokarca ile de mücadele edileceğine dikkati çekerek, zararlı ile mücadelede zamanın çok önemli olduğunu, bu nedenle de başarıyı tesadüfe bırakmamak için üretici ve sektör temsilcileriyle sık sık bir araya gelineceğini kaydetti.