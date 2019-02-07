Kahveye Ateş Açtılar, 1 Yaralı
1 saat önce
Kahveye ateş açtılar, 1 yaralıMANİSA - Turgutlu'da bir kahvehaneye kimliği belirsiz kişiler tarafından pompalı tüfekli saldırı gerçekleştirildi.
Kahveye ateş açtılar, 1 yaralı
MANİSA - Turgutlu
'da bir kahvehaneye kimliği belirsiz kişiler tarafından pompalı tüfekli saldırı gerçekleştirildi. Manisa
'nın Turgutlu İlçesinde, bir kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı. Yiğitler Mahallesi
Harekatı Milliye Sokak'ta bulunan bir kahvehaneye, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce pompalı tüfekle ateş açıldı.
Saldırıda, kahvehanede bulunan T.G. yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi, yaralı şahıs sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis
ekipleri olay yerinden kaçan aracı ve araç içerisinde şahısları yakalama çalışmaları başlatırken olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma yaptı.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 12:20 Kaynak: İHA
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