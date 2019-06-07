Kahveye dalan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti
50 dakika önce
Kahveye dalan otomobil sürücüsü hayatını kaybettiBURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin kahveye dalması sebebiyle 2 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 11:42 Kaynak: İHA
Kahveye dalan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti
BURSA - Bursa
'nın İnegöl
ilçesinde otomobilin kahveye dalması sebebiyle 2 kişi yaralandı. Ağır yaralanan otomobil sürücüsü kurtarılamadı. Aynı sürücünün geçen yıl eylül ayında kullandığı araçla duvara çarparak yaralandığı öğrenildi.
Kaza, Hamidiye
Mahallesi Kasımefendi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mensur U, 16 R 9483 plakalı otomobilinin direksiyonu başında kalp krizi geçirdi. Kontrolden çıkan otomobil önce tak attı, ardından savrulup cadde üzerindeki kahveye daldı. Hurdaya dönen araçta sürücü Mensur U. ile otomobilin daldığı kıraathanede çalışan çaycı Esin S. yaralandı.
112 Acil Servis
ekipleri tarafından yaralılar İnegöl Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan sürücü Bursa'ya sevk edildi. Mensur U, burada yapılan müdahale rağmen hayatını kaybetti. Sürücünün geçen yıl eylül ayında kullandığı araçla duvara çarparak yaralandığı öğrenildi. Kaza ile alakalı tahkikat başlatıldı.
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