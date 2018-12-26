Son Dakika Haberleri: Kahveye Pompalı Tüfekle Saldırı: 1 Yaralı

Kahveye Pompalı Tüfekle Saldırı: 1 Yaralı

1 saat önce

KARAMAN Alaçatı köyündeki kahveye kimliği belirsiz 2 kişi tarafından pompalı tüfekle saldırı düzenlendi.

Kahveye Pompalı Tüfekle Saldırı: 1 Yaralı, System.String[]
KARAMAN Alaçatı köyündeki kahveye kimliği belirsiz 2 kişi tarafından pompalı tüfekle saldırı düzenlendi. Saldırıda Ali Çetinkaya (45) yaralandı.

Olay, saat 23.30 sıralarında merkez Alaçatı köyündeki kahvede meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen 2 kişi, 33 U 7699 plakalı minibüsle kahvenin önüne gelip, pompalı tüfeklerle ateş açtı. Saldırıda Ali Çetinkaya, vücudunun çeşitli yerlerine saçma isabet etmesi sonucu yaralandı. Yaralı Çetinkaya ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlatan jandarma, ikilinin içinde oldukları minibüsle kent merkezine gittiklerini saptadı. Bunun üzerine şehir merkezinde alarma geçen polis, Turgut Özel Caddesi'nde minibüsü gördü. Yaşanan kısa süren kovalamaca sonunda 2 saldıırgan, minibüsü terk edip, kaçtı. Polis, minibüste 2 adet pompalı tüfek ele geçirdi. Saldırganların yakalanması için çalışma sürüyor. - Karaman

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 11:55 Kaynak: DHA

Karaman, Alaçatı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gözü Dönmüş Genç, Düğününe 10 Gün Kala Nişanlısına Tecavüz Etti Otobüste Liseli Kızları Taciz Şüphelisi: Şeytana Uydum

Son Dakika! Binali Yıldırım'dan Adaylık ve İstifa Açıklaması: O Konu Benim Dışımda, Konu Kapanmıştır Diye Düşünüyorum Maltepe Belediyesi Çalışanları, Sancaktepe Belediyesi'ne Ait Konteynerleri Alıp, Çankırı'daki Bir İlçeye Hibe Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2018 13:48:27. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kahveye Pompalı Tüfekle Saldırı: 1 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]