Kahveye Silahlı Saldırı: 1 Yaralı
56 dakika önce
ELAZIĞ'da otomobilinden inip kahveye silahla ateş açan kişi, 1 kişiyi yaraladı.
ELAZIĞ'da otomobilinden inip kahveye silahla ateş açan kişi, 1 kişiyi yaraladı. Olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, merkez Çarşı Mahallesi
Dar Sokak'ta meydana geldi. Kahvenin önüne otomobili ile gelen silahlı kişi, içeriye doğru ateş açtı. Saldırıda 1 kişi yaralandı. Silahlı saldırgan olay yerinden otomobili ile kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, kurşunların isabet ettiği kişiyi ilk müdahalenin ardından Fırat Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırırken, polis ekipleri saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. - Elazığ
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 05:56 Kaynak: DHA
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