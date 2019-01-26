Son Dakika Haberleri: Kahveye Silahlı Saldırı: 1 Yaralı

Kahveye Silahlı Saldırı: 1 Yaralı

56 dakika önce

ELAZIĞ'da otomobilinden inip kahveye silahla ateş açan kişi, 1 kişiyi yaraladı.

Kahveye Silahlı Saldırı: 1 Yaralı, System.String[]
ELAZIĞ'da otomobilinden inip kahveye silahla ateş açan kişi, 1 kişiyi yaraladı. Olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. 

Olay, merkez  Çarşı Mahallesi Dar Sokak'ta meydana geldi. Kahvenin önüne otomobili ile gelen silahlı kişi, içeriye doğru ateş açtı. Saldırıda 1 kişi yaralandı. Silahlı saldırgan olay yerinden otomobili ile kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, kurşunların isabet ettiği kişiyi ilk müdahalenin ardından  Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırırken, polis ekipleri saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. - Elazığ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 05:56 Kaynak: DHA

Elazığ, Güncel
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