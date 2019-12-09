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Kainat güzeli üçüncü defa Güney Afrika Cumhuriyeti'nden seçildi, Türk güzeli dereceye giremedi
6 saat önce
Kainatın en güzeli yine Güney Afrika Cumhuriyeti'nden çıktı. Amerika Birleşik Devletleri'nde pazar günü gerçekleşen güzellik yarışmasında Zozibini Tunzi tacı giymeye hak kazandı
Kainatın en güzeli yine Güney Afrika Cumhuriyeti'nden çıktı. Amerika Birleşik Devletleri'nde pazar günü gerçekleşen güzellik yarışmasında Zozibini Tunzi tacı giymeye hak kazandı. Güney Afrika Cumhuriyeti'nden 1978'de Margaret Gardiner, 2017'de ise Demi-Leigh Nel-Peters kainatın en güzeli olmayı başarmıştı.
26 yaşındaki yeni kainat güzeli Tunzi, cinsiyet eşitsizliklerine karşı savaş açmış bir güzel.
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 06:14
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