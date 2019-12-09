Son Dakika Haberleri: Kainat güzeli üçüncü defa Güney Afrika Cumhuriyeti'nden seçildi, Türk güzeli dereceye giremedi
Son Dakika Dünya Kainat güzeli üçüncü defa Güney Afrika Cumhuriyeti'nden seçildi, Türk güzeli dereceye giremedi - Son Dakika Dünya

Kainat güzeli üçüncü defa Güney Afrika Cumhuriyeti'nden seçildi, Türk güzeli dereceye giremedi

6 saat önce

Kainatın en güzeli yine Güney Afrika Cumhuriyeti'nden çıktı. Amerika Birleşik Devletleri'nde pazar günü gerçekleşen güzellik yarışmasında Zozibini Tunzi tacı giymeye hak kazandı

Kainat güzeli üçüncü defa Güney Afrika Cumhuriyeti'nden seçildi, Türk güzeli dereceye giremedi, System.String[]

Kainatın en güzeli yine Güney Afrika Cumhuriyeti'nden çıktı. Amerika Birleşik Devletleri'nde pazar günü gerçekleşen güzellik yarışmasında Zozibini Tunzi tacı giymeye hak kazandı. Güney Afrika Cumhuriyeti'nden 1978'de Margaret Gardiner, 2017'de ise Demi-Leigh Nel-Peters kainatın en güzeli olmayı başarmıştı.


26 yaşındaki yeni kainat güzeli Tunzi, cinsiyet eşitsizliklerine karşı savaş açmış bir güzel.

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Amerika Birleşik Devletleri, Güney Afrika, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 06:14 
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