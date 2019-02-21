Son Dakika Haberleri: Kainat Güzeli Ülkesi Filipinler'de Kraliçe Gibi Karşılandı

Kainat Güzeli Ülkesi Filipinler'de Kraliçe Gibi Karşılandı

1 saat önce

Kainat Güzellik Yarışması'nda birinci olan Filipinli Catriona Gray'i ülkesine dönüşte başkent Manila'da binlerce kişi karşıladı.

">
Kainat Güzellik Yarışması'nda birinci olan Filipinli Catriona Gray'i ülkesine dönüşte başkent Manila'da binlerce kişi karşıladı. 25 yaşındaki Gray'in dönüşü ülkede bir hafta boyunca kutlanacak. Kainat güzeli geçit töreninin ardından ülkedeki değişik yardım kuruluşlarını ziyaret etti.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 08:04 

Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



3 Çocuğuyla Birlikte Yeni Eve Taşınan Kadın, Yatak Odasında Ev Sahibinin Tacizine Uğradı Uyuşturucu Kullanan Ünlü Oyuncu 13. Kattan Düşerek Hayatını Kaybetti

47 Yıl Ceza Aldığını Öğrenen Mahkum, Avukatını Yumrukladı Hayat Kadınıyla Kavga Eden Çıplak Adamı Genelevden İtfaiye Kurtardı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.2.2019 21:32:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kainat Güzeli Ülkesi Filipinler'de Kraliçe Gibi Karşılandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]