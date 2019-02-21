Kainat Güzeli Ülkesi Filipinler'de Kraliçe Gibi Karşılandı

Kainat Güzellik Yarışması'nda birinci olan Filipinli Catriona Gray'i ülkesine dönüşte başkent Manila'da binlerce kişi karşıladı.

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Kainat Güzellik Yarışması'nda birinci olan Filipinli Catriona Gray'i ülkesine dönüşte başkent Manila'da binlerce kişi karşıladı. 25 yaşındaki Gray'in dönüşü ülkede bir hafta boyunca kutlanacak. Kainat güzeli geçit töreninin ardından ülkedeki değişik yardım kuruluşlarını ziyaret etti.

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