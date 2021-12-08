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Kaisa Grup, Hong Kong Borsası'ndaki işlemlerinin durdurulmasını istedi - Son Dakika

Kaisa Grup, Hong Kong Borsası'ndaki işlemlerinin durdurulmasını istedi

08.12.2021 13:02
Kaisa Grup, Hong Kong Borsası'ndaki işlemlerinin durdurulmasını istedi

Çin'in borç krizindeki gayrimenkul şirketi Kaisa Grup, vadesi gelen 400 milyon dolarlık borç tahvilinin faiz ödemesini yapamamasının ardından Hong Kong Borsası'ndaki işlemlerinin durdurulmasını istedi.

Çin'in borç krizindeki gayrimenkul şirketi Kaisa Grup, vadesi gelen 400 milyon dolarlık borç tahvilinin faiz ödemesini yapamamasının ardından Hong Kong Borsası'ndaki işlemlerinin durdurulmasını istedi.

Gruba ait hisselerin işlemleri dondurulurken, söz konusu tedbirin neden alındığına ilişkin açıklama yapılmadı.

Hong Kong Borsası, geçen ay, bir varlık yönetim ürününün ödemesini yapamadığı gerekçesiyle şirketin hisse işlemlerini 3 haftaya yakın durdurmuştu.

Şirket, geçen ayın sonunda borçlulara tahvillerin vadesini bir yıl uzatan bir takas anlaşması önermiş ancak öneri kabul görmemişti.

Bazı kreditörler, yeni çözüm önerileri için şirkete zaman tanımak üzere önceki gün hak taleplerinin ertelenmesine ilişkin mektup göndermişti

Anlaşma sağlanamaması halinde şirket, borçları için temerrüde düşebilecek.

Çin'de gayrimenkul şirketleri arasında en fazla satış yapan 27'nci şirket olan Kaisa, en fazla dolara endeksli tahvil çıkaran 3'üncü şirket konumunda.

Evergrande da borcunu ödeyemedi

Bu arada, ülkenin en fazla yurt dışı borç tahvili çıkaran gayrimenkul şirketi Evergrande'a yurt dışı borç tahvillerinin 82,5 milyon dolarlık faiz ödemesi için tanınan 30 günlük "hoşgörü" süresi de önceki gün doldu.

Şirketin borç faizleri için tahvil sahiplerine ödeme yaptığına dair henüz bilgi alınamadı.

Şirket, dün yaptığı açıklamada, 300 milyar doları bulan tahvil ve özel borçlarını tamamen yeniden yapılandıracağını duyurmuştu.

Guangdong eyalet yönetimi ile Evergrande arasında varılan anlaşmayla yapılandırmayı yönetmek üzere şirkete risk yönetimi heyeti atanmasına karar verilmişti.

Hem Kaisa hem de Evergrande içi temerrüde düşme riski sürüyor. Şirketlerin batmasının Çin'de tüm gayrimenkul sektörünü ve ekonominin genelini etkileyebileceğinden endişe ediliyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, Gayrimenkul, Hong Kong, Borç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kaisa Grup, Hong Kong Borsası'ndaki işlemlerinin durdurulmasını istedi - Son Dakika


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