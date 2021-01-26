Kaiserslautern Kulübünden, Türkgücü Münih takımına karşı açılan ırkçı pankarta tepki - Son Dakika

Kaiserslautern Kulübünden, Türkgücü Münih takımına karşı açılan ırkçı pankarta tepki

26.01.2021 22:25
Kaiserslautern Kulübünden, Türkgücü Münih takımına karşı açılan ırkçı pankarta tepki, System.String[]

Almanya Üçüncü Futbol Ligi'nde mücadele eden Kaiserslautern Kulübü, Türkgücü Münih takımına karşı ırkçı "3. Yol Partisi" üyelerinin üzerinde "Türkgücü hoş gelmedi" yazan pankartı açmalarına ve Fritz Walter Stadı çevresinde ırkçı içerikli el ilanlarının ortaya çıkmasına tepki gösterdi.

Almanya Üçüncü Futbol Ligi'nde mücadele eden Kaiserslautern Kulübü, Türkgücü Münih takımına karşı ırkçı "3. Yol Partisi" üyelerinin üzerinde "Türkgücü hoş gelmedi" yazan pankartı açmalarına ve Fritz Walter Stadı çevresinde ırkçı içerikli el ilanlarının ortaya çıkmasına tepki gösterdi.

Kaiserslautern Kulübünün internet sitesinden taraftarlara yönelik yayımlanan açık mektupta, Türkgücü Münih takımı ile oynanan müsabaka öncesinde Fritz Walter Stadı çevresinde ırkçı ve yabancı düşmanı içerikli el ilanlarının ortaya çıktığı, ırkçı 3. Yol Partisi'nin yaptığı açıklamada Türkgücü Münih'in karalandığı ve bu partinin üyelerinin stadın önünde üzerinde "Türkgücü hoş gelmedi" yazan pankart açtığı belirtildi.

Bu duruma müsamaha gösterilmediğinin aktarıldığı mektupta, "Kaiserslautern Kulübü misafirimiz Türkgücü Münih'e yönelik bu insanlık onurunu hiçe sayan ve ırkçı tutuma açıkça mesafe koyuyor." denildi.

Mektupta, Türkgücü Münih'in tüm oyuncuları ve yöneticilerinin "çok hoş geldiği" belirtildi.

Açıklamada, "Sizin burada söyleyecek hiçbir sözünüz yok! Naziler ve sizin gibi aşırı sağcılar Betze'ye (Fritz Walter Stadı'na) hoş gelmedi." ifadesi kullanıldı.

Üçüncü Lig'de mücadele eden Türkgücü Münih, maç fazlasıyla 4. sırada yer alıyor.

Kaiserslautern, Almanya, Futbol, Münih, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Kaiserslautern Kulübünden, Türkgücü Münih takımına karşı açılan ırkçı pankarta tepki - Son Dakika Spor


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