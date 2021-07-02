Kaizen Öneri Sistemi, belediye personeline tanıtıldı - Son Dakika

İnegöl Belediyesi ile Kaizen Enstitüsü Türkiye işbirliğinde 12 Şubat 2021 tarihinde "Yalın Belediyecilik-Kaizen Dönüşüm Projesi" ve İnsan Kaynakları Yönetim Sistemleri Projesi başlatılmıştı. 10 aylık proje süresinin 5 ayı geride kalırken, bu süreçte 24 personelden oluşan proje takımı kuruldu. Saha ekibi ve Sınıf ekibi olarak ikiye ayrılan takımlar, geride kalan 5 ayda; Kaizen Temelleri üzerine eğitildi. Kök sorun tespiti için Mevcut Durum Değerlendirme çalışmaları gerçekleştirildi. Sorunlara yönelik aksiyon planları oluşturuldu. Öncelikli müdahale alanları belirlendi. İş analizleri gerçekleştirildi. 5S çalışmaları kapsamında çalışma ortamı konforu başta olmak üzere işleyişe engel düzensizlikler ortadan kaldırıldı.

KAİZEN ÖNERİ SİSTEMİ UYGULAMASI BAŞLADI

Bu kapsamda Kaizen Öneri Sistemi de İnegöl Belediyesi'nde uygulanmaya başladı. Daha önce kurumda Fikir Gölü Platformu olarak bilinen uygulama güncellenerek "Kaizen Öneri Sistemi" adıyla Kaizen Felsefesine uygun şekilde yeniden hayat buldu. Sorunlara çözüm olacak öneri ve tavsiyeler sunan personele çeşitli ödüllerin verildiği uygulama, bugün yapılan lansman toplantılarıyla personele tanıtıldı. Sabah ve öğleden sonra iki ayrı oturumda yapılan lansmanın sabah oturumuna Belediye Başkanı Alper Taban da katıldı. Burada personele hitaben konuşan Taban, "Şubat ayında başlamıştık Kaizen'e. Uzun soluklu bir maratona devam ediyorsunuz. Bu anlamda yapılan saha çalışmalarına, eğitimlere ve yapılan tüm çalışmalara katkı sunuyorsunuz. Ben çok teşekkür ediyorum. Bunların her biri aslında dönüşümün, değişimin habercisi. Değişmek ve dönüşmekten kasıtta bir sistem var bunu yıkalım, bozalım değil. Günün şartlarına adapte olabilmek. Özel sektör mantığıyla ve gerçekten yenilikleri algılayan, gelişimi algılayan bir yapıya evrilelim istiyoruz. Siyasi bir kurum olmasından dolayı ister istemez insanların bakışlarında bir takım farklılıklar olabilir. Benim için herkes değerli, herkes kıymetli. Bilhassa işini yapan arkadaşlarımız benim başımın tacı. Katkı koyan, gayret eden, dert edinen, bu işleri yüklenmek isteyen tüm arkadaşlarımızdan Allah razı olsun. Nihayetinde bizler millete hizmet ediyoruz" dedi.

Kaizen öneri sisteminden de söz eden Taban, "Kaizen öneri sisteminden bahsedecek olursak; bunlar zaten denenmiş ve faydası ispat olunuş uygulamalar. İstenirse demek ki olabiliyor. Burada belirli kriterler ve ödüller açıklandı. Bu ödüller değiştirilebilir. Beklentiye göre olgunlaşır. Bana göre o ödül olmasa bile benim arkadaşlarımın bu ekosisteme dahil olduğunu görüyorum. Bu da beni mutlu ediyor" diye konuştu.