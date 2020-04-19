Kaka'dan Galatasaray ve Fatih Terim açıklaması! "Gelmek istedim ama..." - Son Dakika
Son Dakika Spor Kaka'dan Galatasaray ve Fatih Terim açıklaması! 'Gelmek istedim ama...' - Son Dakika Spor

Kaka'dan Galatasaray ve Fatih Terim açıklaması! "Gelmek istedim ama..."

6 saat önce

Spor Arena/Ali Naci KÜÇÜK - 2012-2013 sezonunda Fatih Terim'in çok istediği ancak yönetimin yerine Sneijder'ı tercih ettiği Kaka o dönem yaşananları anlattı.

Kaka'dan Galatasaray ve Fatih Terim açıklaması!

Spor Arena/ Ali Naci KÜÇÜK - 2012-2013 sezonunda Fatih Terim'in çok istediği ancak yönetimin yerine Sneijder'ı tercih ettiği Kaka o dönem yaşananları anlattı. Brezilyalı yıldız, "Değişik bir macera olabileceğini düşündüm. G. Saray'a gitmeye ikna olmuştum. Sonra görüşmeler kesildi" dedi.


Fatih Terim'in G.Saray'daki üçüncü döneminde '10 numara' transferi yapma kararı alan sarı kırmızılılarda, yönetim 'Sneijder', tecrübeli hoca ise 'Kaka' demişti. Hatta 9 Aralık 2012'de oynanan ve 3-1 kazanılan Sivas maçı sonrası Terim bu tercihini açıkça dile getirmişti. Tecrübeli teknik adam, dönemin başkanı Ünal Aysal ve yönetiminin Hollandalı Wesley Sneijder veya Brezilyalı Diego Ribas'ı transfer etmek istediğini doğrulayıp, görüşünü şöyle açıklamıştı: "Diego ve Sneijder'a hayır, Kaka'ya evet." Her ne kadar Terim o dönem Real Madrid'de oynayan Kaka'yı istese de bu isteği gerçekleşmedi.


Terim'e 'Geçmiş olsun' mesajı


Nitekim Aysal yönetimi, 7.5 milyon Euro karşılığında Inter'le anlaşınca Sneijder 12 Ocak 2013'te G.Saray'a imzayı atmıştı. ve yıllar sonra Kaka, Galatasaray'a transferinin 2013 yılında direkten döndüğünü resmen açıkladı. Brezilya basınına konuşan emekli yıldız, koronavi


rüs testleri pozitif çıkan, hastanede tedavi gördükten sonra bu virüsü yenen Fatih Terim'e geçmiş olsun dileklerini iletip tecrübeli teknik adam ile alakalı anısını anlattı. Kaka, Terim'in kendisi için önemli bir figür olduğunu, 7 yıl önce Terim'in isteği üzerine Galatasaray'a 'Evet' dediğini dile getirdi.


'Değişik bir macera olacaktı'


Kaka şu ifadeleri kullandı: "Öncelikle Fatih Terim'e geçmiş olsun diyorum. Kendisiyle bir anım var. 2012 ya da 2013 yılında henüz Real Madrid'deydim. Ama formamı kaybetmeye başlamıştım. Menajerim, Galatasaray'ın beni istediğini söyledi. Değişik bir macera olabileceğini düşündüm. Sonra menajerim beni Fatih Terim'le görüştürdü. Kendisi ile telefonda konuştuk. Terim'in benimle ilgili düşünceleri çok etkileyiciydi. Açık söylemek gerekirse onunla konuştuktan sonra düşünceleri ve planları beni etkilemişti. G.Saray'a gitmeye ikna olmuştum. Sonra görüşmeler kesildi" ifadelerini kullandı.


Wesley Sneijder, Galatasaray, Fatih Terim, Kaka, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 19.04.2020 08:53 

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