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Kakao karteli için ilk adım!

7 saat önce

Küresel kakao arzının yüzde 60'ını karşılayan Fil Dişi Sahilleri ve Gana kakao fiyatları için 2.600 dolar/ ton seviyesinden taban fiyat belirledi.

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Küresel kakao arzının yüzde 60'ını karşılayan Fil Dişi Sahilleri ve Gana kakao fiyatları için 2.600 dolar/ ton seviyesinden taban fiyat belirledi. Amaç tıpkı petrolde OPEC'in olduğu gibi fiyatların belirlenmesinde daha etkili olmak... Evim Küçük'ün haberi...
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 05:08 
Opec, Gana, Ekonomi
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