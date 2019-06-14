Kakao karteli için ilk adım!
7 saat önce
Küresel kakao arzının yüzde 60'ını karşılayan Fil Dişi Sahilleri ve Gana kakao fiyatları için 2.600 dolar/ ton seviyesinden taban fiyat belirledi.
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 05:08
Küresel kakao arzının yüzde 60'ını karşılayan Fil Dişi Sahilleri ve Gana
kakao fiyatları için 2.600 dolar/ ton seviyesinden taban fiyat belirledi. Amaç tıpkı petrolde OPEC'in olduğu gibi fiyatların belirlenmesinde daha etkili olmak... Evim Küçük'ün haberi...
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