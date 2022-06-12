Kakao, Kolombiya'nın San Vicente del Caguan bölgesindeki çiftçiler için yeniden umut oldu - Son Dakika
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Kakao, Kolombiya'nın San Vicente del Caguan bölgesindeki çiftçiler için yeniden umut oldu

12.06.2022 10:39

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Kakao çiftliğinden detaylar Çiftçi Mario Vargas ile röportaj Kolombiya Tarım Müdürü Albeiro Artunduaga ile röportaj Kakao Yetiştiricileri Komitesi Teknik Koordinatörü Andrés Morales ile röportaj Kakao üretiminden detaylar Kolombiya'nın San Vicente del Caguan bölgesinde...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Kakao çiftliğinden detaylar

Çiftçi Mario Vargas ile röportaj

Kolombiya Tarım Müdürü Albeiro Artunduaga ile röportaj

Kakao Yetiştiricileri Komitesi Teknik Koordinatörü Andrés Morales ile röportaj

Kakao üretiminden detaylar Kolombiya'nın San Vicente del Caguan bölgesinde yıllarca yasadışı silahlı gruplar arasındaki çatışmalardan dolayı mağdur olan Kakao çiftçileri, yeniden üretime başladı. San Vicente del Caguan bölgesinde yaşayan ve kendi mesleklerini bırakarak çiftçiliğe geçiş yapanlar 4.000 hektarlık ormanı korumaya başladı.

Kakao, Kolombiya'nın San Vicente del Caguan bölgesindeki çiftçiler için yeniden umut oldu
Kakao, Kolombiya'nın San Vicente del Caguan bölgesindeki çiftçiler için yeniden umut oldu
Kakao, Kolombiya'nın San Vicente del Caguan bölgesindeki çiftçiler için yeniden umut oldu
Kakao, Kolombiya'nın San Vicente del Caguan bölgesindeki çiftçiler için yeniden umut oldu

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Kaynak: AA

Kolombiya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kakao, Kolombiya'nın San Vicente del Caguan bölgesindeki çiftçiler için yeniden umut oldu - Son Dakika

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