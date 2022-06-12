Kakao üretiminden detaylar Kolombiya'nın San Vicente del Caguan bölgesinde yıllarca yasadışı silahlı gruplar arasındaki çatışmalardan dolayı mağdur olan Kakao çiftçileri, yeniden üretime başladı. San Vicente del Caguan bölgesinde yaşayan ve kendi mesleklerini bırakarak çiftçiliğe geçiş yapanlar 4.000 hektarlık ormanı korumaya başladı.

Kaynak: AA

Kolombiya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kakao, Kolombiya'nın San Vicente del Caguan bölgesindeki çiftçiler için yeniden umut oldu - Son Dakika

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