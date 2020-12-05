Kakaolu kekin dünyaca ünlü hali - Son Dakika

Kakaolu kekin dünyaca ünlü hali

05.12.2020 07:35
Kakaolu kekin dünyaca ünlü hali, System.String[]

ÇOK PRATİKŞef İdil Yazar'dan 'karamelli brownie' (4 kişilik)NE LAZIM?Karamel için: Yarım bardak tozşeker4 yemek kaşığı tereyağı3 yemek kaşığı kremaBrownie için: Yarım bardak çikolata (doğranmış)3/4 bardak unYarım bardak tereyağı1 bardak şeker2 adet yumurtaVanilya özütüDeniz tuzuNASIL YAPARIM?

ÇOK PRATİK

Şef İdil Yazar'dan 'karamelli brownie' (4 kişilik)

NE LAZIM?

Karamel için:

Yarım bardak tozşeker

4 yemek kaşığı tereyağı

3 yemek kaşığı krema

Brownie için:

Yarım bardak çikolata (doğranmış)

3/4 bardak un

Yarım bardak tereyağı

1 bardak şeker

2 adet yumurta

Vanilya özütü

Deniz tuzu

NASIL YAPARIM?

Karamel için şekeri yapışmaz tavada, kontrollü şekilde eritin. Karamel rengini alınca, tereyağı ekleyin ve karıştırın. Ardından kremayı da ekleyip karıştırın. Karameli, üzerine yağlı kağıt serdiğiniz bir tabağa alın, ılıdıktan sonra buzlukta 15 dakika bekletin.

Brownie için, tereyağı ve çikolatayı benmari yöntemiyle eritin. Şekeri ekleyin ve çırpın. Yumurtaları teker teker çırparak ilave edin. Vanilya özütü ekleyin. Un ve tuzu da ekleyip hamura yedirin ve brownie hamurunu bir fırın tepsisine alın. Hamurun üzerine küçük kestiğiniz karamelleri de ekleyip 170 derecede 15 dakika pişirin.

FARKLI BİR YORUM

Hazer Amani'den 'brownie cheesecake' (8 kişilik)

NE LAZIM?

Brownie için:

200 gr tereyağı

3/4 su bardağı tozşeker

200 gr bitter çikolata

1 su bardağı un

1/2 su bardağı ceviz

3 adet yumurta

1 tutam tuz

Cheesecake için:

3 adet yumurta

1 su bardağı tozşeker

1 adet limon

1 adet misket limonu

1.5 yemek kaşığı un

600 gr labne peyniri

Üzeri için:

50 gr bitter çikolata

1 adet çili biberi

NASIL YAPARIM?

Brownie için önce tencerede 200 gr tereyağını eritin, 150 gr tozşekeri ilave edip karıştırın. Şeker de yağın içinde erisin. Parçalara bölünmüş 200 gr bitter çikolatayı ekleyin, kısık ateşte karıştırarak onu da eritin. Tencereyi ateşten alıp içine 100 gr un koyun ve tahta kaşıkla unu bu karışıma iyice yedirin. Cevizi de ekleyin.

3 yumurtayı kaseye kırın, içine 1 tutam tuz ilave edip çırpın, sonra karışımın içine ekleyip iyice karıştırın. Kelepçeli kek kalıbını alıp altını çıkarın ve içine yağlı kağıt serip kalıbı kilitleyin. Kalıbı az zeytinyağıyla yağlayın. Brownie karışımını kalıbın içine döküp düz zemine birkaç kez hafifçe vurun. 180 derecede ısıtılmış fırında 15 dakika pişirin.

Cheesecake'i hazırlamak için derince bir kasenin içine 3 yumurtayı kırıp üzerine 200 gr tozşeker koyun. Üstüne limon ve misket limonunun kabuklarını rendeleyin. İçine 1.5 yemek kaşığı unu ilave edip çırpın. Çırpma telini içinden çıkardığınızda, akan harçla 8 çizebiliyorsanız kıvamı tam demektir.

600 gr labne peynirini hazırladığınız karışımın içine ekleyip spatula yardımıyla karıştırarak yedirin. Karışımı brownie pişene kadar buzdolabında bekletin.

Piştikten sonra oda sıcaklığına gelen brownie'nin üzerine cheesecake'i döküp tekrar 180 derecedeki fırına verin ve 10 dakika daha pişirin. Fırını kapatıp oda sıcaklığına gelene kadar cheesecake'i içinde bekletin. Bu sürenin sonunda da fırından çıkarıp buzdolabında üç-dört saat kadar dinlendirin.

Üzerini süslemek için 1 adet çili biberi çok ince dilimleyin. 50 gr bitter çikolatayı da benmari usulü eritin. Hazır olan brownie cheesecake'i dolaptan alıp kilitli kalıptan çıkarın ve dilimledikten sonra üzerini çikolata sosu ve çili biberle süsleyerek servis edin.

ILIK VE LEZZETLİ...

Şef Deniz Ahmet Köse'den 'bol çikolatalı brownie' (12 dilim)

NE LAZIM?

8 dolu çorba kaşığı tereyağı (oda sıcaklığında)

4.5 kare paket bitter çikolata (yüzde 70 kakaolu)

3 kare paket beyaz çikolata

3 adet yumurta

1 su bardağı tozşeker

2.5 su bardağı un (elenmiş)

1 tutam tuz

1 çay kaşığı vanilya özütü veya yarım paket şekerli vanilin

NASIL YAPARIM?

Fırını 180 derecede önceden ısıtın. Küçük bir sos tenceresine 1 bardak sıcak su koyup üzerine ısıya dayanıklı cam ya da paslanmaz çelik bir kase oturtun. Suyun kaseye değmemesi çok önemli. Küçük parçalara bölünmüş bitter çikolatayı ve küp doğranmış tereyağını benmari usulü eritin. Sonra tencerenin üzerinden alıp tezgahta oda sıcaklığına getirin.

Onlar oda sıcaklığına gelirken başka bir kasede tozşekeri ve yumurtaları mikser yardımıyla çırpın. İçine vanilya özütünü de ekleyin. 1 tutam tuz ve 140 gr unu eleyin. Öncelikle erimiş ve ılımış tereyağı ve çikolatayı spatula yardımıyla yavaşça şeker ve yumurta karışımına ekleyin. Daha sonra elenmiş un ve tuzu, spatulayla alttan üste 8 şeklinde hareket ettirerek, hazırlamış olduğunuz karışıma katlayarak ilave edin.

Beyaz çikolataları küçük parçalara bölün. 25×15 boyutlarında bir fırın kabına pişirme kağıdı yerleştirin. Kenarları kat izi yapmasın diye kağıdın köşelerinden ortasına doğru makasla 2-3 cm'lik kesikler atın. Böylece köşelerde kağıt potluk yapmadan üst üste gelip katlanacak. Brownie karışımınızın yarısını spatulayla kek kalıbınıza eşit bir şekilde yayın ve üzerine beyaz çikolata parçalarını gelişigüzel koyup kalan brownie hamurunun yarısını da üzerine ekleyin.

Brownie'yi önceden ısıtılmış 180 derece fırında, bir fırın telinin üzerinde, ortanın bir alt rafına yerleştirin. 27 dakika kadar pişirin, piştiğini anlamak için kenarına kürdan batırın. Eğer kuruysa fırından alabilirsiniz. Orta kısmı biraz yumuşak görünebilir ama soğuduğunda sertleşecektir. 20-30 dakika dinlendirdikten sonra dilimleyip servis edebilirsiniz. Ertesi gün de fırında ya da mikrodalgada az ısıtarak ılık servis edebilirsiniz.

Kakaolu kekin dünyaca ünlü hali

Hazer Amani, Yumurta, İdil, Şef, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Kakaolu kekin dünyaca ünlü hali - Son Dakika Magazin


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