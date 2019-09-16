Kakaonun Geleceği Tehlikede mi?

Gana, çikolatanın hammaddesi olan kakaosuyla ünlü. Dünya pazarının yaklaşık yüzde 20'sini Gana karşılıyor. Bu yıl hükümet, kakao gelirlerini arttırmayı planladığını açıkladı. Ancak yaşananlar kakaonun geleceğini tartışmalı hale getiriyor