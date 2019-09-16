Kakaonun Geleceği Tehlikede mi?
1 saat önce
Gana, çikolatanın hammaddesi olan kakaosuyla ünlü. Dünya pazarının yaklaşık yüzde 20'sini Gana karşılıyor.
Gana, çikolatanın hammaddesi olan kakaosuyla ünlü. Dünya pazarının yaklaşık yüzde 20'sini Gana karşılıyor. Bu yıl hükümet, kakao gelirlerini arttırmayı planladığını açıkladı. Ancak yaşananlar kakaonun geleceğini tartışmalı hale getiriyor
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 09:02
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