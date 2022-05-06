Kakava-Hıdırellez Şenlikleri Edirneli esnafın yüzünü güldürdü - Son Dakika

Edirne'de yerli ve yabancı binlerce turistin katılımıyla kutlanan Kakava- Hıdırellez Şenlikleri, kent esnafını mutlu etti.

Sarayiçi'nde dün Kakava ateşinin yakılmasıyla başlayan etkinlikler gece boyunca ve bugün yapılan programlarla devam etti.

Romanlar tarafından "bahar bayramı" olarak kutlanan şenlikleri yerinde yaşamak için yerli ve yabancı binlerce turist kente geldi.

Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Kontrol Derneği Başkanı Bahri Dinar, AA muhabirine, ziyaretçi hareketliliğinin esnafı memnun ettiğini anlattı.

Ramazan Bayramı yoğunluğunun ardından Kakava hareketliliği yaşandığını kaydeden Dinar, "Kakava, bereketiyle geldi. Çok güzel bir dönem geçirdik. Dünyanın her yerinden insan vardı. Dünyanın en büyük ateşini yakmak için on binlerce insan Edirne'ye geldi. Tabii ki geldiklerinde tava ciğer yemeden ayrılmadılar. İşlerimiz çok güzel oldu." ifadelerini kullandı.

Esnaf Nejat Yavuz ise kentin turizm potansiyelinin artmasının esnafın işlerine olumlu yansıdığını dile getirdi.

Bereketli günler geçirdiklerini ifade eden Yavuz, "Bayramın ardından Kakava'da da güzel günler yaşadık. Misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamak için elimizden geleni yaptık. Yaşanan hareketlilik esnafı mutlu etti, çok memnunuz." diye konuştu.