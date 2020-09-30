Kakava'nın simgesi 'babafingo', sosyal mesafe şarkısına konu oldu - Son Dakika

6 Mayıs tarihlerinde yapılan UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'ndeki Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri ile bütünleşen mitolojik karakter Babafingo, Edirneli Roman müzisyenlerin sosyal mesafe ve maske mesajı içeren şarkılarına konu oldu. Müzisyenler, Selimiye Camii'nin gölgesinde yeni bestelerini seslendirdi.

Edirneli şekerlemeci esnafı Arif Meriç, kentin Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri ile adı bütünleşen babafingo efsanesinden yola çıkarak maske ve mesafe içerikli şarkı sözü yazdı. Meriç'in yazdığı sözü, Edirneli Roman müzisyenler besteledi. Grubun Selimiye Camii'nin gölgesinde seslendirdiği şarkıya vatandaşlar da eşlik etti. Şarkının, 'Maskeyi taktı, mesafeyi uzattı, ellerini yıkadı babafingo' şeklinde sözler ise herkesi gülümsetti.

'İNSANLARIN MORALE İHTİYACI VAR'Arif Meriç, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs karşısında insanlara moral olmak için böyle bir şarkı yazdığını ifade etti. Meriç, "Dünya büyük bir felaketin içerisinden geçiyor. Bu felaketin içerisinden geçerken de insanların morali sıfıra indi. Moral diye bir şey kalmadı. Biz de öyle bir şey yapalım dedik ki, Edirne'nin tarihi babafingosunun ağzına maskesini taktık, mesafesini uzattık, ellerini yıkadık ve dünyaya bir mesaj verelim dedik. Bunu bestemizle verelim dedik' dedi.

Herkesi maske takıp, el yıkamaya ve sosyal mesafeye uymaya davet eden Meriç, "Bu dünyada espriyi yapmadan güzelliği yakalamak mümkün değil diye düşündük. Bütün herkese de diyoruz ki; insan yalnız bir tek şeyden ibaret değildir. Heyecana, sohbete, gülmeye ihtiyacı vardır. Biz de mesajımızı bütün dünyaya böyle veriyoruz. Hayatı gerçekten sağlıklı yaşamak istersek maskeyi takacağız, mesafemizi uzatacağız ve elimizi yıkayıp hayatımıza devam edeceğiz. Bu nedenle böyle bir beste yaptık ve güzel de oldu" diye konuştu.