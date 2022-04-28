Kakava Şenlikleri'nde Edirne'ye 100 bin ziyaretçi bekleniyor - Son Dakika

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Kakava - Hıdırellez Şenlikleri kutlamalarına yaklaşık 100 bin kişi beklediklerini belirtti.

Gürkan, belediyede düzenlediği toplantıda, her yıl 5-6 Mayıs'ta düzenlenen Kakava - Hıdrellez Şenlikleri'nde Edirne'nin yoğun ziyaretçi alacağını söyledi.

Şenlik tarihlerinde otellerdeki yoğunluğa değinen Gürkan, "Edirne'deki oteller zaten çok uzun süredir dolu. Tüm ilçelerimizin de otelleri dolmuş durumda. Günübirlik gelecekler var, geceyi yatmadan geçirecek gruplar var. 100 bin ziyaretçiyi bulacağız gibi duruyor." dedi.

-"Avrupa Diploması' ödülünü aldık"

Gürkan, Avrupa Konseyine üye 47 ülkeden belediyelerin başvurduğu ödül kategorilerinden "Avrupa Diploması" ödülünü Fransa'dan Longwy, Almanya'dan Zell-Mosel ve Türkiye'den Bornova Belediyesiyle elde ettiklerini söyledi.

Ödülün manevi değerinin büyük olduğuna vurgu yapan Gürkan, "Çünkü Avrupa Konseyine üye 47 devletten binlerce belediye başvuruyor. Bunların içinden 14 belediyeye ödül veriliyor. Biz de ödüllerinden birini Edirne Belediyesi ve Edirneliler olarak almış olduk." dedi.

Gürkan, asfalt sezonuna da başladıklarını, ekiplerin kentin farklı noktalarında çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.