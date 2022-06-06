Kaktüs ve geri dönüştürülmüş malzemelerden ayakkabı üretildi

Tüketicilerin satın aldıkları ürünlerin çevresel etkilerine daha çok önem vermeye başladığı bir dönemde, hazır giyim endüstrisi döngüsel üretim süreçlerini benimsiyor. Ayakkabı sektörü de bu trende ayak uyduruyor. Okyanuslardaki plastik şişelerin geri dönüştürülmesiyle üretilen ayakkabılar, yüzde 90 daha sürdürülebilir ürünler olarak sunuluyor.

Küresel otoritelerin işaret ettiği 2050 karbon hedefleri doğrultusunda tüketiciler satın alma kararlarının çevresel etkisine daha çok özen gösteriyor. Şirketler de bu trendden hareketle döngüsel iş modelleri benimsemeye, çevre dostu hammaddeler kullanmaya ve sürdürülebilir teknolojilere yatırım yapmaya başladı. Bu kapsamda, Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) verilerine göre, küresel karbon emisyonlarının %10'undan sorumlu olduğu bilinen moda sektöründeki adımlar da hızlandı. Ayakkabı markası Greyder, karbon ayak izini azaltma hedefleri doğrultusunda, başta okyanuslardaki pet şişeler olmak üzere, sürdürülebilir malzemeler kullanarak ürettiği GreyderLAB koleksiyonunu tanıttı.

Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan GreyderLAB marka direktörü Dilşen Tengirşen "GreyderLAB koleksiyonumuzla daha iyi bir dünya için yepyeni bir moda hikayesi yazıyoruz. Temiz ve sürdürülebilir bir gelecek için daha az atık, daha çok kaynak dönüşümü ilkesini benimseyerek karbon ayak izimizi küçültüyoruz" dedi.

"KARBON AYAK İZİNİ AZALTMANIN YOLU, DÖNGÜSEL ÜRETİM SÜREÇLERİ"

Plastik kullanımının yoğun olduğu bir endüstrinin geri dönüşüm açısından da önemli fırsatlar sunduğunu vurgulayan Dilşen Tengirşen, "Karbon ayak izini azaltmanın yolu kapalı devre döngüsel üretim süreçleri benimsemekten ve geri dönüşümü iş stratejisinin merkezine yerleştirmekten geçiyor. Greyder olarak GreyderLAB koleksiyonumuzla bu konudaki ilk ve en önemli adımımızı atıyoruz. Okyanuslardan toplanan pet şişelerin dönüştürülmesiyle üretilen kumaşlar, bağcıklar, bitkilerden üretilen doğa dostu deriler ve doğada tamamen yok olabilen tabanlarla üretimde sürdürülebilirliği yüzde 90'a çıkarmayı başardık" ifadelerini kullandı.

"EKO-TASARIM TRENDİ AYAKKABI ENDÜSTRİSİNİ DE ETKİLİYOR"

Tüketicilerin satın aldıkları ürünlere dair beklentilerinin geçtiğimiz iki yılda değişime uğradığına ve sürdürülebilirliğin marka tercihlerini etkileyen bir faktör olduğuna dikkat çeken Tengirşen, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

"Ürünlerin yaşam döngüleri boyunca olumsuz çevresel etkilerini azaltmak amacıyla çevresel kaygıları ürün tasarımı ve geliştirme süreçlerine dahil etmeyi tanımlayan eko-tasarım trendi, ayakkabı sektöründeki üretim süreçlerine de yansıyor. Bu yaklaşım, çevresel sorumluluğu, şirket hedeflerini ve tüketici beklentilerini aynı anda karşılayan fırsatlar sunuyor. Ayakkabı modasının en çok tercih edilen markalarından biri olarak, GreyderLAB koleksiyonumuzda çevre dostu bir tasarım ve üretim anlayışı benimsiyoruz. Her biri günlük kullanım için tasarlanmış, 'casual moda' yaklaşımımızı yansıtan ve sürdürülebilir moda duruşunu yüzde 90 oranında sahiplenen GreyderLAB koleksiyonumuza mağazalarımızdan ve internet sitemizden erişilebiliyor."