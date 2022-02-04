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"Kakül modası geri döndü" - Son Dakika

"Kakül modası geri döndü"

04.02.2022 09:48
"Kakül modası geri döndü"

Kuaför Yakup Yıldır, kakül modasının bu yıl geri döndüğünü söyledi.

Kuaför Yakup Yıldır, kakül modasının bu yıl geri döndüğünü söyledi. Yıldır, "Saça hareket katmanın en güzel yolu kakül. Üstelik kırışıklıkları da gizliyor. Çok sayıda ünlü ismin de tercih etmesiyle kakül modası daha da yayılacak" dedi.

Kuaför Yakup Yıldır, ister uzun ister kısa olsun, tüm saç tasarımlarında bu yıl kakülün ön planda olacağını söyledi. Ünlü isimlerin uygulamaya başladığı bu modanın 2022 yılına damga vuracağını belirten Yıldır, "Saça hareket katmanın en güzel yolu kakül. Yüz şekline göre kesilmiş bir kakül alındaki ve iki kaş arasındaki kırışıkları da gizler ve bu özelliğiyle de pek çok kadının favorisi olacaktır" diye konuştu.

SAÇLAR TOPLANDIĞINDA BİLE HAVALI DURUYOR

Klasik saç şekillerinden sıkılanlara, yenilik arayışında olanlara ve trendlere uymak isteyenlere kaküle bir şans vermelerini öneren Yakup Yıldır, "Saçlarını topladığında bile havalı görünmek isteyen kadınlar için kakül çok ideal. Ancak kakülün yüz şekline göre kesilmiş olması önemli. O nedenle saçlarınızı evde kendiniz kesmeyi denemeyin, kendinizi mutlaka profesyonel bir saç tasarımcısına emanet edin. Kakül, sonrasında evde kolayca form verilecek şekilde kesilmeli" ifadelerini kullandı.

SEYREK SAÇLARI DAHA GÜR GÖSTERİYOR

Yakup Yıldır, kaküllerin seyrek saçlara daha gür bir görünüm kazandırdığını da söylerek, "Saçlarının seyrekliğinden yakınan kadınlara da kakül kestirmelerini öneririm. Çünkü saçlar kat kat kesildiğinde, kakülle birlikte daha kabarık, katlı ve gür bir görünüm elde edilir. Benim sevdiğim bir başka model de hafif uzun bırakılmış ve şakaklara doğru ayrılmış kaküller. Bu modelin de çok fazla talep göründüğünü söyleyebilirim" dedi.


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Kuaför, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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