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KAKÜV Koleji'nde ödül töreni

1 saat önce

Kars Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, 2018-2019 yılı LGS'de dereceye giren özel KAKÜV Koleji öğrencilerini ödüllendirdi.

KAKÜV Koleji'nde ödül töreni, System.String[]
Kars Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, 2018-2019 yılı LGS'de dereceye giren özel KAKÜV Koleji öğrencilerini ödüllendirdi.

KAKÜV Konferans Salonu'nda düzenlenen ödül törenine, Rektör Kapu'nun yanı sıra KAKÜV Koordinatörü, okul idarecileri, öğretmenler, dereceye giren öğrenciler ve aileler katıldı.

Törende, Rektör Prof. Dr. Hüsnü Kapu, okul yönetimini, öğretmenleri ve öğrencilerle birlikte bu başarıda pay sahibi aileleri tebrik etti. LGS'de 500 tam puanla Türkiye derecesine giren Kemal Can İldiz, 494 puan alarak Şevin Kan ve 490 puan alarak Alptuğ Uçar'a yönetim tarafından altın ve hediyeler takdim edildi. Ödül töreninin ardından, günün anısına hatıra fotoğrafı çekildi. - KARS
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 05:24 Kaynak: İHA
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