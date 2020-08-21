Kalabalığı ezmeye çalışan öfkeli sürücü: "Alkollüydüm hatırlamıyorum" - Son Dakika

Kalabalığı ezmeye çalışan öfkeli sürücü: "Alkollüydüm hatırlamıyorum"

BURSA - Bursa'da iki aile arasında çıkan taşlı sopalı kavga sonucu öfkesini alamayarak direksiyonu kalabalığın üzerine süren şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli adliyeye götürülürken gazetecilerin "Neden yaptın?" sorusuna, "Alkollüydüm, hatırlamıyorum." dedi.

Olay, Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki aile arasında henüz belirlenemeyen sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönmesinin ardından taşlar ve sopalar konuştu. Kavga esnasında öfkesini alamayan M.C. otomobile binerek direksiyonu kalabalığın üzerine sürdü. O korku dolu anlar çevredekiler tarafından saniye saniye kaydedilirken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden ekipler öfkeli kalabalığı sakinleştirdi. Kavgada 1 kişi başından hafif yaralanırken, kavgaya karışan 2 aile, akraba olmaları sebebiyle birbirinden şikayetçi olmadı. Bunun üzerine polis ekipleri bölgeden ayrıldı.

Hem insanları ezmeye çalıştı hem de gidip şikayetçi oldu

Kalabalığın üzerine otomobili süren ve daha sonra başından hafif şekilde yaralanan M.C. olaydan sonra karakola giderek şikayetçi oldu. Başından hafif şekilde yaralandığını ve otomobilin ön camının kırıldığını söyleyen M.C., karakola çağrılan ambulans ile ayakta tedavi edildi. Daha sonra akrabalarından şikayetçi olan M.C. karakoldan ayrıldı

Öfke dolu o anlar saniye saniye kameralara yansıdı

Direksiyon başına geçtikten sonra kavga ettiği kişilerin üzerine otomobili süren ve onları ezmeye çalışan vatandaşın o anları çevrede bulunan bir vatandaş tarafından saniye saniye görüntülendi. Boş arsada adeta "kovalamaca" oynayan vatandaşın o anları görenleri hayrete düşürdü. Otomobilin direksiyonuna geçen M.C., otomobili çalıştırarak gaza bastı. Öfkeli vatandaş otomobili çevredeki vatandaşların üzerine sürdü. Polis ekiplerinin olay yerine gelmesinin ardından öfkeli kalabalık dağılırken, kimseye bir şey olmaması görenlere derin bir nefes aldırdı.

O görüntüler üzerine savcılık harekete geçti

Kavganın ardından sosyal medyada yayınlanan o görüntüler üzerine savcılık harekete geçti. Öfkesini alamayarak kalabalığın üzerine otomobili süren M.C. polis ekiplerince yakalandı. Emniyete götürülerek ifadesi alınan M.C. buradaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. M.C. adliyeye götürülürken gazetecilerin "Neden yaptın?" sorusuna ise "Alkollüydüm, hatırlamıyorum." diyerek kendisini savundu.