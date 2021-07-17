Taksim'e turist akını - Son Dakika

KORONAVİRÜS sürecinde tarihinin en boş günlerini yaşayan Taksim Meydanı kısıtlamaların sona ermesiyle hareketlenmeye başladı. Uzun bir aranın ardından Taksim Meydanı'na ilk defa kalabalık turist grubu geldi. Rusya ve Ukrayna'dan gelen 80 kişilik öğrenci grubu öğretmen ve rehberleriyle birlikte Taksim Meydanı'nda bol bol fotoğraf çekip alışveriş için İstiklal Caddesine girdi. Öğrencileri gezdiren turist rehberi Burak Ortak "Rusya ve Ukrayna tarafından gelen öğrencilere Taksim Meydanı ve Galata bölgesini gezdireceğiz. Yavaş yavaş turizm düzeliyor. İnsanlar aşılarını olduktan sonra ülkemize geliyorlar. Bu da bizim için tabi ki önemli bir konu. Daha da iyileşmesi için bekliyoruz. Biz her şeyin daha iyi olması için elimizden geleni yapıyoruz" diye konuştu.

- İstanbul