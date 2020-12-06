Kalabalıklarıyla hafızalara kazınan meydanlar boş kaldı - Son Dakika

Kalabalıklarıyla hafızalara kazınan meydanlar boş kaldı
06.12.2020 00:58
Denizli'de hafta sonu çıkma kısıtlamasının ilk gününde kentin en işlek cadde ve meydanları boş kaldı.
Denizli'de hafta sonu çıkma kısıtlamasının ilk gününde kentin en işlek cadde ve meydanları boş kaldı. Vatandaşlar tedbirlere büyük çoğunlukta uyması dikkatlerden kaçmadı.
Tüm yurtta geçerli olan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde Denizli sokakları boş kaldı. Vatandaşlar, büyük çoğunlukta tedbirlere uydu. Kentin kalabalıklarıyla ile hafızalara kazınan 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı, Bayramyeri Meydanı ve İstasyon Caddesi terk edilmiş kentleri andırdı. Polis ekipleri kentin farklı noktalarında uygulamalar yapması ise dikkatlerden kaçmadı. Sokağa çıkan vatandaşların birçoğu yakın noktalardaki pastane ve marketlerdeki alışverişlerinin ardından evlerinin yolunu tuttu. - DENİZLİ
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