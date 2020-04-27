Kalabalıktan zor yürünen Kent Park'ın sessizlik - Son Dakika

Kalabalıktan zor yürünen Kent Park'ın sessizlik

Kent Parkta çıt çıkmıyor

ESKİŞEHİR - Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında vatandaşlar salgından korunmak için evlerinde kalırken, Eskişehir'in en büyük ve en hareketli parklarından biri olan Kent Park'ın boş anları havadan görüntülendi.

Korona virüs ile mücadelede 23 Nisan itibariyle başlayıp 4 gün süren sokağa çıkma kısıtlaması sona ermesine rağmen, vatandaşlar evde kal çağrılarına uymaya devam ediyor. Bu kapsamda Eskişehir'in en işlek cadde, sokak ve parkları boş kaldı. Normal günlerde insan yoğunluğunun fazla olduğu alanlar boşalırken, Eskişehir'in en hareketli parklarından olan Kent Park'ın tenha oluşu havadan görüntülendi. Günlerdir adeta çıt çıkmayan şehirde, drone ile gözlenen Kent Park'ın yanı sıra birçok alan da sessizliğini korudu.