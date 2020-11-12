'Kalacak yerim yok' diyerek işe başladığı marketten 1000 lira çaldı - Son Dakika

'Kalacak yerim yok' diyerek işe başladığı marketten 1000 lira çaldı

12.11.2020 15:54
'Kalacak yerim yok' diyerek işe başladığı marketten 1000 lira çaldı, System.String[]

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesindeki markete 'Kalacak yerim yok' diyerek, başvurusu yapan ve işe alınan kişi, yaklaşık 1 saat çalıştıktan sonra 1000 lira çalıp kaçtı.

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesindeki markete 'Kalacak yerim yok' diyerek, başvurusu yapan ve işe alınan kişi, yaklaşık 1 saat çalıştıktan sonra 1000 lira çalıp kaçtı. Market sahibi Efe Canberk Hız, "İyi niyetimize yenik düştük" dedi. Hırsızlık anı, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Adapazarı'nın Pabuççular Mahallesi'ndeki markete dün gelerek, kalacak yeri olmadığını söyleyen kişi, işe ihtiyacı olduğunu belirtti. İsminin Ömer U. olduğunu belirten ve iş isteyen kişiye üzülen market sahibi Efe Canberk Hız, giriş evrakını hazırlamak için kimlik istedi. Kimliğinin yanında olmadığını ve 1 gün sonra getirebileceğini belirten kişi, hemen işe başladı. Bir süre temizlik yapan ve müşterilerle ilgilenen kişi, Efe Canberk Hız'ın toptancıya verilmek üzere ayırıp, kasanın yanına koyduğu 1000 lirayı fark etti. İş yerindeki yoğunluktan yararlanarak, parayı çalıp, cebine koyan kişi, kayıplara karıştı. Toptancıya vereceği parayı yerinde bulamayan iş yeri sahibi ise güvenlik kamerası kaydını izleyince durumu anlayıp, polise bildirdi. Polis, genci yakalamak için çalışma başlattı.Market sahibi Efe Canberk Hız, "İşe ihtiyacı olduğunu söyleyen birisi, birkaç gün art arda markete geldi. Ben de işe başlaması için onay verdim. Bu işten anlayacağını ve yapabileceğini düşündüğüm için işe kabul ettim. İşe başladığı gün yaklaşık 1 saat çalıştıktan sonra bizim yoğunluğumuzdan faydalanarak kasanın yanından 1000 TL parayı aldı. Ardından 1-2 dakika sonra buradan uzaklaştı. Ben de daha sonra paranın olmadığını fark ettim ve kamera kayıtlarından bakarak durumu tespit ettim. Başka insanların da böyle bir durumla karşılaşmaması ve bu davranışları sergileyen insanların toplumun içinde bulunmaması için şikayetçi oldum. Tanımadığınız insanların sözlerine itibar etmeyin. Tabi biz de anlayamadık. Daha dikkatli olunmalı. Biz iyi niyetimize yenik düştük" dedi.


'Kalacak yerim yok' diyerek işe başladığı marketten 1000 lira çaldı
'Kalacak yerim yok' diyerek işe başladığı marketten 1000 lira çaldı
'Kalacak yerim yok' diyerek işe başladığı marketten 1000 lira çaldı
'Kalacak yerim yok' diyerek işe başladığı marketten 1000 lira çaldı

Adapazarı, Hırsızlık, Market, EFE, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Kalacak yerim yok' diyerek işe başladığı marketten 1000 lira çaldı - Son Dakika


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