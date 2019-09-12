Son Dakika Haberleri: Kalamış Performans Sahnesi'ne eğlenceli açılış!
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Kalamış Performans Sahnesi'ne eğlenceli açılış!

1 saat önce

İstanbul'un Anadolu yakası; sanat, medya ve cemiyet hayatının ünlü isimlerinin katıldığı bir davetle yepyeni bir mekana kavuştu.

Kalamış Performans Sahnesi'ne eğlenceli açılış!, System.String[]

Kalamış sakinlerinin yakından tanıdığı lezzet durağı Bedri Usta'nın en üst katında açılan Kalamış Performans Sahnesi, ilk gecesinde sahnede Kürşat Başar ve Jale'yi ağırladı. İkili performansıyla büyük beğeni toplarken, Hayko, Yeliz ve Yonca Evcimik de sahneye konuk olarak şarkılarıyla geceye renk kattı.

Genel sanat yönetmenliğini Yonca Evcimik'in üstlendiği mekanın ilk gecesinde ünlü isimler de hazır bulundu.

Yonca Evcimik Kalamış Performans Sahnesi ve buradaki göreviyle ilgili şunları söyledi: "Arkadaşlarımın teklifi üzerine büyük bir heyecan duyarak bu işe başladım, sanat danışmanlığı görevini üstleneceğim. 90'larkonseptli bol eğlenceli geceler misafirlerimizi bekliyor. Kalamış'tan bir tatlı huzur almaya gelen herkesi bekliyoruz."

Gülay Afşar, Yeliz, Hayko, Neslihan Yeldan, Uğurkan Erez, Elif Karlı, Hakan Eren, Yasemin Şefik ve Nurcan Kuzucan geceye katılan tanınmış simalardı.

Bedri Usta ve Akın Baygın'ın ortaklığında açılan mekan, kış sezon boyunca birbirinden ünlü isimleri Anadolu yakası seyircisiyle buluşturacak.

'Kalamış Performans Sahnesi' Programı

10 Eylül SalıKÜRŞAT BAŞAR ve JALE

20 Eylül CumaDENİZ SEKİ

21 Eylül CumartesiGAZİNO GECELERİ - SEMİHA YANKI, HİLAL ÖZDEMİR,TÜDANYA ve İSKENDER DOĞAN

27 Eylül CumaKÜRŞAT BAŞAR ORKESTRASI ile 90'LAR feat ERDAL ÇELİK, JALE, SİBEL ALAŞ

28 Eylül CumartesiÇILGINLAR KULÜBÜ - EDA-METİN ÖZÜLKÜ, FERDA ANIL YARKIN ve YEŞİM SALKIM

04 EkimCumaEDA-METİN ÖZÜLKÜ

05 EkimCumartesiHAYKO

11 EkimCumaKÜRŞAT BAŞAR ORKESTRASI ile 90'LAR feat ERDAL

ÇELİK, JALE, SİBEL ALAŞ

12 EkimCumartesiGAZİNO GECELERİ - SEMİHA YANKI, HİLAL ÖZDEMİR,

Yonca Evcimik, Kalamış, Eylül, Magazin

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 01:45 Kaynak: Bültenler
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