Kalan Gazeteciler Gününü Kutladı

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Malatya ( MÜSİAD ) Başkanı Hüseyin Kalan, Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Malatya ( MÜSİAD ) Başkanı Hüseyin Kalan, Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.



Gazeteciliğin son derece meşakkatli ve özveri isteyen bir meslek olduğunu ve gazetecilerin haber neredeyse zaman mekan ayrımı yapmaksızın haber yerinde olmak zorunda olduklarını hatırlatan Kalan, "Her kesimin haber alma,bilgi edinme, özgür düşünce ifade ve eleştiri hakkına sahip olduğu dünyamızda temel insan haklarından olan düşünce ve ifade özgürlüğünün kullanılmasının başlıca yollarından birisi basın ve yayın özgürlüğüdür. Dün olduğu gibi bugün de, bu özgürlüğün ne kadar önem arz ettiği ortadadır. Toplumların gelişmesinde doğrulanmış kaynağa dayalı bilgilendirme objektif kitlelere dayalı aydınlatma ve gerçeği ortaya çıkararak kamuoyu oluşturma gibi önemli bir görevi zor şartlarda başarıyla yürüten Değerli Basın çalışanlarının 10 Ocak çalışan gazeteciler gününü tebrik eder. Esenlikler dilerim" ifadelerine yer verdi. - MALATYA

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