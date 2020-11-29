Samsun Canik Belediyespor karşısında 21 dakika süre alan Kalani Brown, 22 sayı üretip 11 ribaund aldı. İlk maçında beğeni alan Kalani Brown takım arkadaşları ile uyum içerisinde bir müsabaka oynadı. - KAYSERİ

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol takımının son transferi Kalani Brown, ilk maçına çıktı. 23 yaşındaki Amerikalı pivot, Canik Belediyespor ile Kayseri'de oynanan maçta yeni takımıyla ilk maçına çıktı.

Koronavirüs nedeniyle büyük talep gören propolis, ölçüsü ve türüne göre 100 TL'ye kadar alıcı buluyor