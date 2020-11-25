Kalani Brown sağlık kontrolünden geçti
25.11.2020 12:35
Bellona Kayseri Basketbol'un yeni transferi Amerikalı pivot Kalani Brown sağlık kontrolünden geçti.
Bellona Kayseri Basketbol'un yeni transferi Amerikalı pivot Kalani Brown sağlık kontrolünden geçti.
Herbalife Nutrıtıon Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol kadrosuna kattığı Amerikalı oyuncu Kalani Brown sağlık kontrolünden geçti. Özel bir hastanede dahiliye ve kardiyoloji bölümlerinde muayene olan Brown, EKG ve Efor testlerinden de geçerek kan sayımı yapıldı. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kalani Brown; "Çok heyecanlıyım. Yeniden basketbol oynamaya döndüğüm için çok mutluyum. Biran önce başlamak için sabırsızlanıyorum. Türkiye'ye ilk gelişim. Öğrenecek çok şeyim var. Türkiye gibi güzel bir ülkede iyi vakit geçirmeyi planlıyorum" dedi. - KAYSERİ
Son Dakika Son Dakika: Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek Masumlar Apartmanı'na damga vuran sahne! Gülben, Esra'ya gözleri oyulmuş bebek yolladı IFAB elle oynama kuralında değişikliğe gitti! Nihai karar hakemlerin olacak Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Uluslararası standartlarda üretilen ilk yerli aşımız "Tetanos-Difteri" kullanıma hazır Yapılandırma işlemi başladı! Borcu ve cezası olanların 31 Aralık'a kadar başvuru yapması gerekiyor Paylaşımlarından dolayı MasterChef Türkiye'den diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz, Instagram hesabını yorumlara kapattı Maske takmayanlara "Testim pozitif çıktı" deyip adres soran tiyatro oyuncusu, şahit olduğu duyarsızlığa isyan etti Yıllardır komada olan Kenan Işık'tan müjdeli haber geldi